Калифорния попытается закрепить право на однополые браки в Конституции штата

Сенатор штата Скотт Винер, представляющий Сан-Франциско и член Ассамблеи Эван Лоу из Силиконовой долины представили во вторник закон об отмене Proposition 8, которое запрещающая штату признавать однополые браки. Этому законопроекту необходимо будет получать одобрение двух третей голосов в Законодательном собрании, после чего избиратели должны будут принять решение на референдуме. Губернатор Гэвин Ньюсом объявил о своей поддержке Preposition 8.

Поправка к конституции, закрепляющая право на однополые браки, все еще находится на рассмотрении, поэтому это беспокоит защитников, которые считают, что суд высшей инстанции может пересмотреть дело 2015 года о легализации однополых браков по всей стране.

Этот вопрос стал особенно актуальным в прошлом году, когда Верховный суд США отменил право на аборт. В то время судья Верховного суда Кларенс Томас поставил под сомнение другие важные дела и призвал суд пересмотреть их, в список этих дел входит процесс Обергефелл против Ходжеса, который и заставил штаты заключать и признавать однополые браки.

В декабре прошлого президент Джо Байден подписал Закон об уважении брака, который требует от штатов признавать однополые браки, однако он не обязывает штаты разрешать их, если Обергефелл будет пересмотрен.

Примечательно, что в 2020 году Невада стала первым штатом, внесшим поправки в свою конституцию, гарантирующие право на однополые браки.