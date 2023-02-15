Выходец из Казахстана осужден за оказание материальной поддержки ИГИЛ

Американский гражданин Руслан Асаинов признан виновным в предоставлении помощи террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщают в Федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка.

Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на пожизненный срок. В выходе на свободу под залог ему было отказано.

Как утверждается в документах обвинения, в декабре 2013 года Асаинов совершил поездку в Стамбул, где перешел границу с Сирией и вступил в ряды ИГИЛ в качестве снайпера. Вскоре ему доверили обучение новобранцев обращению с оружием. Согласно показаниям информатора ФБР, Асаинов также занимался поиском добровольцев для войны в Сирии среди американских граждан.

В конце концов Асаинов был задержан Сирийской демократической армией, которая передала пленного властям Соединенных Штатов.