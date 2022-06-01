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Уважаемые подписчики “Славянского Сакраменто”! Наша редакция собрала грандиозную коллекцию эксклюзивного видеоматериала о войне в Украине и уже в самое ближайшее время мы планируем регулярно публиковать данный контент на “Славянском Сакраменто” в наших соцсетях.

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Подписывайтесь, на днях выйдет первый выпуск из нашей серии “Война в Украине”!

Спонсорам предлагается не только первоочередной доступ к эксклюзивному контенту нашего портала, но и фирменный мерчандайз от “Славянского Сакраменто”, а также прямой контакт с нашими репортерами в Украине!