SpaceX ограничила доступ к интернету Starlink украинским военным

Президент SpaceX Гвенн Шотвелл заявила в среду, что спутниковый интернет-сервис Starlink “никогда не предназначался для использования в качестве оружия” и что Украина использовала его способами, которые не были частью какого-либо соглашения. Поэтому компания предприняла шаги, чтобы помешать военным Украины использовать Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с Россией.

Она также добавила, что использование спутников Starlink в действиях с дронами выходит за рамки соглашения с украинским правительством, так как контракт предназначен для гуманитарных целей. “Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях,” — сказала Шотвелл.

Гвенн Шотвелл сказала, что использование Starlink украинскими военными для типичных целей связи было разрешено, и что высокоскоростной интернет, который предлагает бизнес, также помог с гуманитарной помощью, предлагая связь семьям и больницам.

Слова президента SpaceX не остались незамеченными – советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в четверг в Твиттере, что компании должны решить, на стороне ли они Украины или России, и что выбор должны сделать SpaceX и г-жа Шотвелл.