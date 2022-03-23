В России заблокировали Google.News из-за “фейков о спецоперации в Украине”

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google (Google Новости) на территории России из-за “фейков о спецоперации в Украине”.

“На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны”, – заявили в ведомстве.

Также в заявлении сказано, что данный “американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам”, которые содержали “недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины”.

Четвертого марта президент России Владимир Путин подписал закон о “фейках о российской армии”.

За нарушение закона гражданам грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. Если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Также были внесены изменения в КоАП. Новая статья о “публичных действиях, направленных на дискредитацию использования” российской армии (статья 20.3.3. КоАП), предусматривает штраф для граждан до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юрлиц – до одного миллиона рублей.

Из-за угрозы уголовного преследования после принятия этого закона временно прекратить работу решила Русская служба BBC. “Новая газета” объявила об удалении материалов о вторжении России в Украину, а The Bell решил прекратить освещать конфликт. Из-за введения военной цензуры Россию покинули не менее 150 журналистов.

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