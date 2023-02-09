Почти две трети американцев высказались за дальнейшую поддержку Украины

Около трети предпочли бы скорейшее завершение войны с любым итогом, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Спустя почти год с начала войны в Украине американцы по-прежнему поддерживают Киев, свидетельствуют результаты нового опроса Gallup.

Опрос показал, что 65 процентов взрослых американцев хотят, чтобы США поддерживали Украину в возвращении ее территории, даже если это приведет к затяжному конфликту.

31 процент заявил, что они выступают за то, чтобы США стремились к скорейшему окончанию войны, даже если это позволит России сохранить захваченную территорию.

Опрос Gallup проводился с 3 по 22 января.