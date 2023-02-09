Байден — Украине: «Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько потребуется»

Президент США назвал российское вторжение «смертоносным нападением», вызывающим в памяти события Второй мировой войны, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден заверил украинцев, что Америка будет поддерживать их страну «столько, сколько потребуется» в условиях продолжающейся агрессии России, и предупредил другие автократии, что ставка против Америки – это плохая ставка.

В присутствии посла Украины Оксаны Маркаровой президент заявил ей и американскому народу: «Посол, Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько потребуется».

«Наша сила не просто в примере нашей мощи, но в мощи нашего примера. Давайте будем помнить о том, что мир наблюдает», – сказал Байден в своем докладе Конгрессу «О положении дел в стране».

Он напомнил, что год назад президент России Владимир Путин развязал жестокую войну против Украины. Байден назвал ее «убийственным нападением, вызывающим в памяти образы смерти и разрушения, которым подверглась Европа во время Второй мировой войны».

«Вторжение Путина стало испытанием на все времена, – продолжил он. – Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира».

«Будем ли мы отстаивать самые основополагающие принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить свободно от тирании? Будем ли мы стоять на защите демократии?» – спросил Байден.

Он сказал, что такая защита важна, потому что она сохраняет мир и не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию США.

«Год спустя мы знаем ответ, – продолжил президент. – Да, мы будем. И, да, мы добились этого. Вместе мы сделали то, что Америка всегда делает лучше всего. Мы повели за собой».

«Мы объединили НАТО и выстроили глобальную коалицию, – продолжил Байден. – Мы выступили против путинской агрессии. Мы поддержали украинский народ».

Президент сказал, что Америка работает для того, чтобы не только в Европе, но и во всем мире было больше свободы, больше достоинства и больше мира.

«Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем в то, чтобы сделать Америку сильной, – сказал Байден. – Инвестируем в американские инновации, в отрасли, которые будут определять будущее, и в которых правительство Китая намерено доминировать. Инвестировать в наши альянсы и работать с нашими союзниками для защиты наших передовых технологий, чтобы они не использовались против нас. Модернизировать наши вооруженные силы для обеспечения стабильности и сдерживания агрессии».

«Сегодня мы находимся в самом устойчивом положении за последние десятилетия для конкуренции с Китаем или кем-то еще в мире», – резюмировал Байден.

Президент предупредил, что если Китай будет угрожать суверенитету Соединенных Штатов, США примут меры для защиты страны.

«Но за последние два года демократии стали сильнее, а не слабее, – указал Байден. – Автократии стали слабее, а не сильнее. Союзники укрепляются, увеличивают расходы и делают больше. Формируются мосты между партнерами в Тихоокеанском регионе и в Атлантике. И те, кто ставит против Америки, узнают, насколько они ошибаются. Ставить против Америки никогда не выгодно».