Пентагон направит Украине новые танки «М1А2 Абрамс»

Однако поставки займут несколько месяцев, сообщили в военном ведомстве, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила журналистам, что США направят Украине новые танки «М1А2 Абрамс».

«У нас просто нет лишних танков на складах в США, поэтому их поставки займут месяцы», – сказала она.

Она также сообщила, что сроки и место обучения украинских военных работе с танками «Абрамс» пока не определены.

«Поддерживать и обслуживать эти танки будет непросто», – отметила Сингх.