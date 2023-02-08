Демократы приняли резолюцию, осуждающую “белый религиозный национализм”

На выходных Национальный комитет Демократической партии принял Резолюцию 20, осуждающую”белый религиозный национализм”, в которой особо выделялась ненависть, проникнутая христианством. Резолюция 20 призывает информировать избирателей об этой религиозной угрозе.

В ней говорится, что “белая религиозная националистическая идеология продвигается громким, но влиятельным меньшинством и не представляет ценности большинства американцев, верующих или светских.”

Кроме этого отмечается, что “христианское духовенство и евангелические лидеры по всей стране подписались под открытым письмом, в котором отмечается “извращение христианской веры” и “радикализм”, от которых страдают люди; которые «поддерживают Ку-клукс-клан и нацистскую идеологию» или группы, входящие в те, которые напали на Капитолий 6 января – “Proud Boys, Oathkeepers, QAnon, 3 Percenters, America Firsters и подобные группы.”

“Теократия несовместима с демократией и религиозной свободой в плюралистическом обществе,” – говорится в Резолюции 20.