В Калифорнии живет самая старая жительница США

Эдит Чеккарелли (“Эди”), дочери итальянских иммигрантов, 115 лет, она родилась в калифорнийском Уиллитсе 5 февраля 1908 года и является старейшей жительницей США. Ей было 18 лет, когда родилась королева Елизавета II.

Ее положение как старейшей американки и третьей по возрасту жительницы Земли было подтверждено учеными из Лос-Анджелесской исследовательской группы по геронтологии.

До 107 лет Эди жила самостоятельно, и еженедельно ходила на танцы до 104 лет. Согласно ее биографии, она известна тем, что тщательно подбирает цвета для своих нарядов и гуляет по центру города. Сейчас она находится в доме престарелых Holy Spirit.

По словам работников, она на удивление хорошо себя чувствует для одного из самых пожилых людей в мире, однако ее слабоумие прогрессирует и она больше не ходит.