Американские дальнобойщики требуют прекратить пропуск мигрантов

В эту субботу конвой дальнобойщиков направится на южную границу США, дабы предъявить правительству страны требование о перекрытии потока нелегальных мигрантов и обезопасить южную границу.

Это мероприятие, получившее название «Конвой верни нашу границу», позиционируется как мирное собрание действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, военных, владельцев ранчо, байкеров, владельцев бизнес.

Подобные мероприятия происходят на фоне гнева несогласных правых после решения Верховного суда, разрешившего агентам пограничного патруля убрать колючую проволоку, установленную на границе со стороны штата Техас. Движущийся к южной границе конвой состоит из самопровозглашенных патриотов, отрицателей выборов, противников вакцинации и сторонников QAnon.

«Мирные собрания и молитвы», так это мероприятие рекламируется в сети, должны будут пройти 3 февраля сразу в трёх приграничных городах: калифорнийском Сан-Диего, аризонском Таксона и техасском Игл-Пасс. Посты в социальных сетях об этом мероприятии получил много комментариев, среди которых даже были призывы к гражданской войне и насилию, а “Мирные собрания и молитвы» даже рекламировались на форумах белых националистов и оружейников, сообщает NBC News.

По заявлениям некоторых правых СМИ, в субботу ожидается от 40 000 до 700 000 участников и тысячи грузовиков, однако даже сами организаторы не знают, сколько в итоге людей приедет на собрание. Пока конвой привлек незначительное количество машин.

Тем не менее, проведение этой акции делает очевидным тот факт, что конфликт между республиканским Техасом и Федеральным центром продолжает набирать обороты.

Предполагается, что помимо американских дальнобойщиков в акции примут участие их канадские коллеги, которые в свое время активно протестовали против короновирусных ограничений.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship