Insider: Fox News продвигает российскую пропаганду об американских биолабораториях в Украине в мейнстрим.

По наблюдениям издания Insider, в первые дни российского вторжения теория заговора о том, что Соединенные Штаты и Украина пытались создать биологическое оружие, несколько недель витала в ультраправых СМИ, пророссийских каналах Telegram и сообществах QAnon. Но вскоре подобная новостная повестка попала в центральные новости в прайм-тайм и получили миллионы просмотров на YouTube.

В частности, теория заговора касается представление Россией своего вторжения как нападения на западные элиты, использующие Украину для производства биологического оружия.

В этом ключе упоминается имя ведущего Fox News Такера Карлсона, который несколько раз повторил теорию заговора в эфире и заявил, что США лгут о том, что не производят биологическое оружие в Украине.

Кроме этого, сторонники QAnon подхватили нарратив о российском биологическом оружии и придали ему «американский оттенок» – одна из версий теории заговора в кругах QAnon утверждает, что вторжение Путина также нацелено на торговцев детьми и врагов из глубинного государства, возможно, с помощью Дональда Трампа.

Подобные необоснованные заявления стали настолько громкими, что официальные лица США и Европы неоднократно выступали против “кампаний дезинформации”.

Здесь важно отметить, что Соединенные Штаты оказали Украине помощь в рамках Программы Министерства обороны США по снижению биологической угрозы (BTRP), которая направлена ​​на противодействие вспышкам заболеваний и выявление патогенов. Но нет никаких свидетельств наличия в Украине военной биологической программы.