Каньон с цветущими маками закрыт для всех посетителей

Каньон Уокер, где время от времени происходит суперцветение миллионов маков, закрыт для публики во время цветения в этом году – об этом в минувший вторник объявили официальные лица города Лейк-Эльсинор, 70 милях к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Все общественные и частные тропы в каньоне, все парковки и подъезд к каньону закрыты.

Закрытие последовало за хаосом во время прошлого цветения, особенно в 2019 году, когда толпы посетителей спустились в каньон Уокер и близлежащее озеро Эльсинор, чтобы посмотреть на маки.

“Десятки тысяч человек, до 100 000 в выходные — люди размером с Диснейленд — стремились познакомиться с природой», — сказала мэр города Наташа Джонсон, согласно Los Angeles Times. “Они растоптали ту самую среду обитания, которую они так высоко ценили и которой стремились наслаждаться.”

Кроме этого, из-за тысяч желающих увидеть цветущие маки на дорогах возникали пробки, которые мешали машинам экстренных служб.

По словам официальных лиц, цветение можно посмотреть на камере прямой трансляции, установленной городскими властями Лейк-Эльсинор