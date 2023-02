Минеральная вода чрезвычайно благотворно воздействует на человеческий организм. Среди болезней и органов, которые она лечит – желудок, нервы, кожа, а кое-кто даже использует как один из методов лечения абстинентого синдрома. На Западе США существует масса интересных минеральных горячих источников, многие из которых доступны совершенно бесплатно и их можно посещать круглые сутки 365 дней в году.

Я проехал практически все мало-мальски значимые источники от самой северной части Каскадных гор до южного кончика гряды Сьерра-Невады и практически до Мексики. Попробовал париться как в диких бесплатных, так и в более облагороженных источниках. Под старорусскую речь бежавших из Российской Империи староверов купался в ваннах на берегах реки Колумбия недалеко от границы с Канадой и под Лас-Вегасом под вой шакалов из Долины смерти.

Однажды я стал свидетелем незабываемой фантасмагорической сцены, когда медитирующий нагишом в воде потомок индейцев роскошным баритоном раскачивал древние горы своими псалмами-молитвами.

Интересны, например, горячие источники Carlson Hot Springs, обнаруженные американскими пионерами в штате Вашингтон во время покорения Запада. Здесь нет традиционных бассейнов, а только винтажные ванны, куда медленно наливается теплая минеральная вода. Больше получаса лежать в этой воде не рекомендуется. Зато затем, лежа на кушетке за углом, можно еще полчаса вздремнуть, пропотев под теплым одеялом – ритуал blanket wrap.

Самые горячие источники

Отдельно стоит упомянуть о горячих источниках в самом горячем месте в США, что находятся в Долине смерти, на границе двух штатов – Калифорния и Невада. Температура воздуха в тени здесь может достигать 120 градусов по Фаренгейту. Среди песчаных дюн и соленных топей всего за сотню долларов в сутки здесь можно снять небольшой домик или расставить палатку среди камней, и в 40-градусную жару наслаждаться термальной водой, исходящей из недр земли.

В такие моменты в максимальной степени сливаешься с окружающим тебя космосом и начинаешь переосмысливать жизненные приоритеты…

Девственная природа, тишина, какую наблюдали здесь редкие зверушки сотни миллионов лет назад, поражает воображение и сердце любого путешественника, вырвавшегося из цепких лап цивилизации. Это не одно из тех шумных туристических мест, какие можно с легкостью найти на берегу озера Тахо, где встречаешь шумных славян или арабов с кучей детишек, падающих в обморок от суточного сидения в ваннах. Здесь все чинно и, как правило, очень цивилизованно.

Впрочем, в двух часах езды от Сан-Франциско на севере штата можно обнаружить очень популярный – Harbin Hot Springs, clothing optional (будьте готовы к большому количеству обнаженных тел) со множеством бассейнов и услуг и где можно переночевать в забавных “хобитских” домиках.

Однажды пришлось купаться в ваннах под открытым небом в полнолуние при вое целой стаи койотов. Та еще картина.

Такой опыт однозначно стоит каждой проделанной мили и средств, потраченных на далекое путешествие.

В Северной Калифорнии примечательно несколько мест – Sierraville Hot Springs, что на севере озера Тахо и Golden Haven Resort в округе Напа, неподалеку от городка Сент-Хелена.

Первое место находится всего в нескольких милях от глухой деревушки Sierraville и предлагает широкий ассортимент услуг для отдыхающих, в том числе массаж всего тела горячими камнями. Отметим, что данный курорт – clothing optional, то есть с собой не обязательно иметь шорты или купальники.

Место чрезвычайно популярно среди местных хиппи – на опушке можно припарковать свой дом-прицеп, а утром – принимать минеральные ванны. Открыт круглые сутки, круглый год, без выходных.

Зимой здесь даже можно из горячей воды прыгать прямо в сугроб. Но при условии, что вам повезет и будет достаточно снега.

В Golden Haven Resort есть потрясающая процедура – mud bath, т.е. грязевые ванны! Большую ванну наполняют вулканической пылью привезенной из Lassen Volcanic National Park и заливают горячей минеральной водой. Всего 15 минут процедуры обойдется вам в $120. Как приятный бонус – чистейшая минеральная вода и обертывание. Впрочем, каждая минута стоит потраченных денег!

В орегонских Breitenbush, которые находятся на территории Williamette National Forest (2 часа езды от Портленда на юго-восток), среди Каскадных гор, можно заселиться в бунгало со стеклянной крышей, чтобы ночью, засыпая после ванн, наблюдать за падающими звездами. Хижины тут, между прочим, отапливаются термальной водой. Кухня – 100% вегетарианская. Практически все овощи-фрукты выращивают живущие в коммуне поселенцы. Они же и управляют эко-деревней. К коммуне можно примкнуть, проработав пару лет в качестве “интерна”, а затем, когда испытательный период пройден, приобрести акции на $500-$700 и стать частью этого уникального эксперимента. Члены коммуны живут здесь с детьми.

У каждого источника свои правила: где-то запрещают приводить домашних животных, а кое-где можно курить травку, где-то нельзя громко разговаривать. Но в общем установки просты: расслабляйтесь, как посчитаете нужным, но при этом не мешайте другим отдыхать.

Уникальность воды в Vichy Springs, что на севере Калифорнии, в том, что она хороша при кожных заболеваниях, таких как псориаз, экзема, а также при артрите, ревматизме и нервных расстройствах. Говорят, что в мире таких источников всего три: во Франции, на Мадагаскаре и в Калифорнии. Здешняя минеральная, газированная естественным образом, вода похожа на шампанское, она бьет с рекордной глубины и чрезвычайно обогащена полезными минералами. В течение 5-7 минут нахождения в 150-летних ваннах все тело наполняется приятным теплом, несмотря на то, что температура воды составляет 90 градусов по Фаренгейту или 32° по Цельсию.

К этому списку можно добавить курорты Wilbur Hot Springs, Mercey Hot Springs, Orr Hot Springs Resort, а также богемный Esalen Institute в Национальном парке Биг-Сур, где ванны смотрят в океан, а одна ночь отдыха может стоить несколько тысяч долларов.

Дикие места

Любители экстрима могут, конечно, двинуться дальше и попробовать совсем дикие места, типа Cougar/Terwilliger Hot Springs или Bagby Hot Springs, но хочу предостеречь наивных любителей бесплатного – в основном подобные канавы переполнены бесконечными бэкпеккерами и хиппи. Одним словом, удовольствия мало в таких бадьях. Исключение, пожалуй сделаю для этих двух мест: Pulkey’s Pool Hot Springs (Mammoth Lakes, California) и, наверное, Toketee Falls & Umpqua Hot Springs (Douglas County, Oregon). Здесь воистину западно-американская природа открывается во всей своей красоте! Если в первом повезет найти вполне чистое место, то можно насладиться купанием в лесной реке, а во втором случае – звездами калифорнийского неба.

В Неваде есть также несколько интересных мест, об одном из которых в свое время даже Марк Твен твиттил, что “he was relieved of pain and gained in spirit”. Речь идет о David Walley’s Hot Springs Resort and Spa. Но сегодня это очень напыщенное место, куда из Сакраменто и Рино плотным трафиком валит семейный народ и по выходным не протолкнуться.

Калифорнийский Travertine Hot Springs, Bridgeport, CA довольно сложно найти с первого раза, так как здесь (как, впрочем, практически во всех горных регионах) нет связи и интернета, а ведущая к экзотическим источникам дорога теряется в ухабах и колдобинах. Поэтому приходится полагаться исключительно на свидетельства первопроходцев и следовать путанным описаниям местных жителей.

И напоследок – пожалуй, самые экзотические горячие источники находятся на берегу Тихого океана, рядом с пляжем Стингсон в 50 милях на север от Сан-Франциско. Уникально это место тем, что принимать термальные ванны здесь можно всего несколько раз в году и на протяжение всего нескольких часов. Происходит это по той причине, что горячие ключи бьют на дне океана, и появляются на поверхности лишь в случае сильного отлива, причем отлив должен быть минусовым. А это происходит довольно редко и когда наступает такое время, то за считанные минуты тут собирается толпа любителей дикой природы.

Добираться к подводным источникам нужно с пляжа, пройдя по дну океана около четверти мили. Но несмотря на вонь и грязь, это стоит того!

Вместе со шлаками насыщенная минералами вода вытягивает все силы, поэтому самый идеальный вариант – рядом с источниками снять домик на сутки, чтобы не клевать носом, возвращаясь ночью в город. Благо, что все благоустроенные источники предлагают приемлемый по цене ночлег.

Интернета практически нигде нет из вышеперечисленных источников нет, что, впрочем, больше плюс, чем минус. Такие места дают возможность освободить свой мозг и сознание от суетливой рутины цивилизации.

Успеха вам, а самое главное – холистического здоровья!

Руслан Гуржий, SlavicSac.com