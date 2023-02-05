Жительница Сакраменто пыталась продать наркотики полицейским

27 января полицейские детективы провели операцию в Гранит Бэй, в результате которой один человек был арестован за продажу фентанила.

Ранее в январе детективы узнали, что 33-летняя Наташа Трусник из Сакраменто была причастна к незаконной продаже фентанила. Трусник предложила офицеру под прикрытием чуть более 14 граммов фентанила.

В ходе следствия оперативникам стало известно, что Трусник приехала к месту сбыта наркотиков на автомобиле с четырехлетним ребенком. При обыске этого транспортного средства были обнаружены дополнительные количества фентанила и другие контролируемые вещества. Трусник была арестована за перевозку и продажу наркотиков и создание опасности для детей, что может привести к серьезным телесным повреждениям или смерти.