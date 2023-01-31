Среди американцев наблюдается снижение уровня поддержки Украины

США не будут поставлять Украине истребители F-16 – американцы больше не поддерживают помощь Украине?

По сообщениям разных изданий, после одобрения передачи Украине танков, американские и европейские чиновники обсуждали возможность отправки истребителей.

Однако, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме считают, США уже передают Украине достаточное количество вооружения.

«Уже отправляются значительные объемы помощи, и их отправка продолжится в ближайшие недели и месяцы. Это те вооружения, которые, как мы знаем, будут критически важны для украинцев в зимнее время, а также для боевых действий, которые они ожидают весной», — сказал Кирби.

В тоже время, как следует из свежего опроса одного из главных центров США по исследованию общественного мнения Pew Research, новая помощь для Украины вызывает меньше энтузиазма среди респондентов по сравнению с началом вторжения.

При этом сокращение уровня поддержки Украины произошло в основном за счет избирателей Республиканской партии: среди них падение гораздо резче. Тем не менее, в исследовании говорится, что в общей сложности 43% респондентов одобряют политику администрации Байдена по отношению к Украине и только 34% относятся к ней негативно.