15 миллионов американцев рискуют потерять Medicaid

1 апреля 2023 года каждый штат возобновят проверку соответствия требованиям Medicaid для всех 86,7 миллионов участников этой программы. Это случится впервые с начала пандемии и для тех, кто не соответствует требованиям, покрытие будет прекращено. Этот процесс называется “unwinding” и, по разным оценкам, в результате из программы может выйти до 15 миллионов человек.

Соответствующие критериям лица и семьи, особенно цветные люди и дети, рискуют потерять страховое покрытие в процессе отмены, несмотря на то, что они сохраняют право на участие в программе Medicaid или получают право на другие виды недорогостоящего страхования, из-за административных препятствий, которые они должны преодолеть, чтобы сохранить свое страховое покрытие.

Соответствующие критериям лица и семьи, особенно цветные люди и дети, рискуют потерять страховое покрытие в процессе отмены, несмотря на то, что они сохраняют право на участие в программе Medicaid или получают право на другие виды недорогостоящего страхования; им придется преодолевать множество административных препятствий, чтобы сохранить свое страховое покрытие.

EMS совместно с Центром бюджетных и политических приоритетов (Center on Budget and Policy Priorities, CBPP) провели брифинг 27 января, чтобы довести эту тему до сведения и объяснить, как избежать потери столь необходимого страхового покрытия.

В течение 12 месяцев после 1 апреля 2023 года от 15 до 18 миллионов американцев лишатся медицинской страховки, предоставленной во время пандемии COVID-19 Законом Families First Coronavirus Response Act.

Как сказала Фарах Эрзуки, старший политический аналитик Центра бюджетных и политических приоритетов (CBPP), “Бблагодаря законодательству о COVID штаты в основном обеспечили людей страховкой Medicaid без перерыва в обмен на увеличение своих фондов, соответствующих федеральным фондам финансирования Medicaid.”

Когда эта программа завершится, исчезнет и требование о непрерывном страховом покрытии, и все 89 миллионов участников Medicaid должны будут повторно подать заявку, чтобы продлить свое право на участие. Фарах Эрзуки сказала, что с февраля 2020 года число участников программы Medicaid выросло до 89 миллионов человек, то есть на 30%. Это был крупнейший эксперимент в области всеобщего здравоохранения с тех пор, как в 2010 году был принят Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA).

“Доступ к страховому покрытию и медицинским услугам имеет решающее значение в это время возросших трудностей. В то же время эта политика непрерывного покрытия означает, что большинство участников Medicaid, вероятно, не связывались со своими агентствами Medicaid в течение трех лет, а в некоторых случаях даже дольше,” — сказала она.

Эрзуки пояснила, что людям придется оформлять документы, чтобы сохранить свое медицинское страхование. Люди переехали во время пандемии или могут не получить уведомление о продлении по почте. По ее словам, в ближайшие месяцы агентства Medicaid будут перегружены обработкой дел и документов. По ее оценкам, семь миллионов человек могут лишиться страховки из-за проблем с оформлением документов, хотя они по-прежнему имеют право на страховку.

Лора Герра-Кардус, директор CBPP по государственной стратегии Medicaid, со своей стороны сообщила, что эти люди “должны убедиться, что их агентство Medicaid обновило для них контактную информацию.”

Администрация Байдена может продлить срок чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения (PHE) еще на 90 дней, а требование о непрерывном страховом покрытии останется в силе еще на три месяца. Но рано или поздно это закончится.

Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) прогнозируют, что около 8,2 миллиона получателей Medicaid, подавших повторную заявку, больше не будут соответствовать требованиям и будут вынуждены перейти на другой источник покрытия. Еще 6,8 миллиона человек потеряют страховое покрытие Medicaid, несмотря на то, что они все еще имеют на это право.

“Проверьте свою почту, — рекомендует Лора Герра-Кардус. По ее словам, в какой-то момент люди могут получать письма либо от Medicaid, либо от CHIP, и им следует заполнить формы продления, если они их получат. Если они не соответствуют требованиям, они могут получить доступное страховое покрытие через рынок Закона о доступном медицинском обслуживании и могут узнать больше, посетив этот сайт.

“Однако людям дается довольно ограниченное время после того, как они потеряют страховое покрытие Medicaid, чтобы перейти на ACA. Поэтому проблема заключается в том, что у людей не будет достаточно времени, чтобы зарегистрироваться после того, как они потеряют страховое покрытие Medicaid, не испытав при этом какого-то пробела в страховом покрытии,” — пояснила она.

Квалификационные требования и требования к доходу сильно различаются в зависимости от штата. Таким образом, обращение в некоммерческие группы может помочь вам заполнить формы заявлений для конкретного штата. Получить местную помощь в заполнении заявки можно, перейдя по ссылке.

Дети (5,3 миллиона) и молодые люди (4,7 миллиона) потеряют страховое покрытие CHIP/Medicaid. По данным CMS, почти треть тех, кто, по прогнозам, потеряет покрытие, составляют латиноамериканцы (4,6 миллиона), а 15% (2,2 миллиона) — чернокожие жители.

Medi-Cal, калифорнийская программа Medicaid, охватывает 15 миллионов человек независимо от иммиграционного статуса. Треть населения Калифорнии использует Medi-cal как страховку для детей.

“Более половины всех калифорнийских детей имеют покрытие Medi-Cal,” — рассказала Кристен Теста, директор по здравоохранению The Children’s Partnership. “Так что это “unwinding” окажет огромное влияние на все эти семьи. Каждый из них должен будет продлеваться.”

Назвав этот период «все руки на палубе», Кристен Теста отметила, что по всей Калифорнии есть общественные организации, которые проходят обучение и получают гранты, чтобы помочь с получением страховки.

“Есть также веб-сайт Департамента здравоохранения Калифорнии, на котором есть списки по всему штату,” — сказала она.

В прошлом году Калифорния приняла закон о непрерывном страховом покрытии для детей младшего возраста, который вступит в силу только в 2025 году, поэтому некоторые дети потеряют страховое покрытие.

“Поэтому важно, чтобы все знали и помогали нашему сообществу обновить свое покрытие и знали, куда идти», – сказала она.

Не так повезло людям в 11 штатах, которые не расширили Medicaid в соответствии с ACA или Американским планом спасения.

По оценкам Centers for Medicare&Medicaid Services (CMS), 383 000 человек, которые потеряют право на участие в программе Medicaid, будут без страхового покрытия в 11 штатах – Вайоминг, Висконсин, Канзас, Техас, Теннесси, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Алабама, Миссисипи и Флорида, не входящих в состав расширения, с доходами, слишком высокими для Medicaid, но слишком низкими для получения налоговых льгот Marketplace.

CMS отметила, что если бы эти штаты приняли расширение Medicaid, то это смягчило бы потенциальную потерю страхового покрытия после завершения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения (PHE).

“Это момент, когда мы действительно почувствуем резкие различия в нашей стране. В одиннадцати оставшихся штатах без расширения, восемь из которых находятся на юге, уже слишком мало доступа к медицинскому страхованию для людей, включая цветные сообщества”, — сказала Лора Герра-Кардус.

По ее словам, после того, как о многих позаботились в течение нескольких лет, некоторые люди внезапно потеряют страховое покрытие и у них не будет другого варианта доступного покрытия.