Председательствующий епископ, председатель Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ), член Общественной палаты Российской Федерации, Ряховский Сергей Васильевич попал в санкционный список за поддержку российской агрессии. Об этом сообщает сайт президента Украины. По версии украинского правительства, Ряховский занимается пропагандой и поддержкой войны против Украины.

Согласно указу президента Украины, Ряховский подвергается “лишению государственных наград Украины, запрету на приобретение в собственность земельных участков, а также блокированию активов и аннулированию официальных визитов”.

Как сообщает администрация президента Украины, глава российских пятидесятников лишается вышеуказанных привилегий сроком на 5 лет.

Комментируя внесение своего имени в санкционный список СНБО Украины, Ряховский заявил:

“С печалью и грустью я наблюдаю как политики, прежде всего украинские, при поддержке ряда своих коллег из других стран, продолжают раздувать пожар братоубийственного конфликта, который происходит на территориях Украины и Донбасса. Весь этот санкционный список выглядит странно и нелепо. Единственная его цель – добавить еще немного ненависти, указать на еще одну группу людей и сказать: «вот они во всём виноваты».

Как заявил епископ РОСХВЕ: “приватизации чего-либо я никогда не принимал участие, да и торговых операций на Украине не совершаю. Непосредственно въезд мне закрыли уже давно”.

“Для меня принципиально нового тут нет ничего. Я был верующим в советский период и на своем опыте знаю, что такое быть объектом преследования. Помню, как детей из христианских семей выводили в центр школьной линейки для общего осуждения и насмешек за веру в Бога, – сказал Ряховский. – Как христианин, и тем более как епископ, я не могу поддерживать братоубийство, напротив, моя молитва о мире и о скорейшем прекращении гибели людей. В страшные времена межгосударственных конфликтов люди особенно нуждаются с Боге, в ободрении и поддержке. Потому сейчас пятидесятнические церкви нашей страны сосредоточены на помощи нуждающимся”.

“…верю, что за нынешними смутными временами, подобные которым уже были в истории, вернется время осознания, что русские и украинцы – часть одного целого, что мы нужны друг другу. Будут исцелены многочисленные раны, нанесенные войной, и братские народы будут жить в мире и согласии. Об этом моя молитва сегодня, и именно к этому я прилагаю все усилия”, – передает слова начальствующего епископа Сергея Ряховского пресс-служба РОСХВЕ.

Сергей Ряховский является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, сопредседателем Консультативного Совета Глав Протестантских Церквей России, а также старшим пастором религиозной организации ”Церковь Божья в Царицыне” г. Москва.

Российский епископ Алберт Раткин ранее опубликовал видеозапись трансляции круглого стола Государственной Думы РФ, где рассматривался вопрос “специальной военной операции” в Украине. В заседании круглого стола принимали представители православной церкви, исламских движений, а также протестантские лидеры.

Выступивший на заседании совета религиозных лидеров епископ РОХВЕ РФ Сергей Ряховский, говоря о войне в Украине, заявил, что “другой возможности защитить правду у нас сегодня нет”.

Ранее Сергей Ряховский заявлял о нарушениях прав верующих в Украине. 25 февраля этого года в YouTube-канале РОСХВЕ Ряховский заявлял, что “война – это страшное зло”, и что, “Господь нас призвал к любви”.

Как сообщает пресс-центр РОСХВЕ, российские религиозные объединения собрали десятки тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.