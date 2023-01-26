Борис Перчаткин: “Прихожане сами создали культ Бондарука”

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Борис Перчаткин о самоубийстве епископа Адама Бондарука и о преемственности протестантских религиозных лидеров.

Борис Перчаткин: “Не думаю, что его загрызла совесть”. “Когда человек накидывает петлю на шею, это очень подозрительно…” “Пример есть: пастор из церкви Бондарука получил пожизненное за педофилию”.

Борис Перчаткин: Адам Бондарук предает верующих еще в СССР. Выступление свидетелем на суде над верующими Адамом Бондаруком. Кто возглавляет религиозную иммиграцию в США? Чем нынешние епископа занимались во время гонений на верующих в СССР?

Наследие и дух Иуды, лживые рукоположения института епископов. “Всех, кого рукополагал Бондарук, своим рукоположением он поставил точку”. “Прихожане сами участвовали в создании культа Бондарука”.