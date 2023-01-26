Facebook и Instagram аккаунты Дональда Трампа восстановлены

Об этом заявила Meta. Facebook и Instagram аккаунты Дональда Трампа, которые были заблокированы Meta после беспорядков 6 января, будут восстановлены «в ближайшие недели», однако, как заявил президент по глобальным связям Meta Ник Клегг, они будут снабжены «новыми мерами для предотвращения повторных правонарушений».

“Эти ограничения будут включать «более жесткие наказания за повторные правонарушения — наказания, которые будут применяться к другим общественным деятелям, чьи учетные записи будут восстановлены после приостановки, связанной с гражданскими беспорядками, в соответствии с нашим обновленным протоколом. В случае, если г-н Трамп опубликует дальнейший контент, нарушающий правила, этот контент будет удален, а он будет отстранен от работы на срок от одного месяца до двух лет, в зависимости от серьезности нарушения,” — заявил Клегг на веб-сайте компании.

В своей соцсети Truth Social Трамп отреагировал на это действие Meta:

“FACEBOOK, который потерял в цене миллиарды долларов с тех пор, как «деплатформировал» вашего любимого президента, меня, только что объявил, что они восстанавливают мою учетную запись. Такое никогда больше не должно происходить с действующим президентом или кем-либо еще, кто не заслуживает возмездия!”