Американские законодатели выступили за поставку танков Украине

Несколько ключевых законодателей США выступили за следующий крупный шаг в американской помощи Украине, призвав Белый дом реализовать план, предусматривающий поставки Киеву танков «М1 Абрамс» для борьбы с российской агрессией, пишет Кэтрин Джипсон для VOA.

«Редко в истории современных войн так много зависело от столь небольшого числа танков, – заявил журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм. – Триста танков, переданные украинцам, способным использовать любое вооружение и извлечь из него максимальную пользу».

Украина неоднократно просила западные страны поставить ей танки, чтобы она могла оборонять себя от России.

На прошлой неделе на встрече чиновников НАТО Германия заявила, что она рассмотрит возможность поставок «Леопардов 2», которые считаются самыми современными танками, если США поставят танки «М1 Абрамс».

Германское издание Der Spiegel и другие написали во вторник, ссылаясь на неподтвержденные сообщения, что правительство Германии решило поставить танки «Леопард 2».

Представитель США во вторник подтвердил «Голосу Америки», что США готовятся объявить о поставках Украине танков «М1 Абрамс» американского производства.

«Если сообщения прессы верны, то я очень рад тому, что администрация Бадйена решила отправить танки “Абрамс”, чтобы вытеснить Россию с украинской земли», – заявил Грэм.

«Украинцы могут победить, если у них будут необходимые инструменты, начиная с танков, – заявил сенатор-демократ Ричард Блументаль, который входил в состав делегации, встречавшейся с президентом Владимиром Зеленским в Украине. – Танки “Леопард 2” имеют большое значение, потому что они есть в Европе, их тысячи, их легко транспортировать, заправлять, работе с ними легко обучать. Они имеют жизненно важное значение. И, прямо скажем, если для этого нужно отправить туда три, пять, десять танков “Абрамс”, давайте сделаем это».

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предупредил во вторник, что бездействие Запада может иметь катастрофические последствия.

«Времени мало, и пока Берлин мучительно размышляет над тем, поставлять Украине “Леопарды” или нет, нужно активно и четко дать понять, что другие союзники могут сделать это», – сказал Макконнелл.

«Последние поставки администрации Байдена не включали ракеты дальнего радиуса действия и более сложные боеприпасы, о которых Украина просила месяцами, – продолжал Макконнелл. – Господин президент, храброе сопротивление Украины заслуживает нашей неизменной похвалы. Но еще важнее то, что ей нужна наша конкретная и последовательная материальная поддержка».