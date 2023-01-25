Глава контрразведки ФБР в Нью-Йорке получал взятки от Олега Дерипаски

Власти США арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР 54-летнего Чарльза Макгонигала по обвинению в незаконном сотрудничестве с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, против которого Вашингтон ввел санкции. Об этом сообщает Санджар Хамидов из VOA.

Чарльз Макгонигал прослужил в ФБР более 20 лет при этом последние два года своей карьеры он возглавлял контрразведывательное управление спецслужбы в Нью-Йорке. В этом качестве он принимал участие в расследованиях, касающихся российских олигархов, в числе которых был Олег Дерипаска. Минюст США утверждает, что Макгонигал и еще один американский гражданин, Сергей Шестаков, бывший российский дипломат, по заказу Дерипаски собирали информацию о крупном российском бизнесмене, имя которого не названо. Обвинительное заключение по делу бывшего агента ФБР и 69-летнего Шестакова опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции США. Оба подозреваемых были арестованы в субботу вечером и в понедельник предстали перед судом.

Мотив измены 54-летнего Чарльза Макгонигала вполне понятен заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки» эксперт CEPA Александр Краутер (Alex Crowther, CEPA):

«Есть четыре основные причины, по которым люди предают свою страну или свою организацию. На английском они обозначаются аббревиатура MICE: Money – Деньги, Ideology – Идеология, Compromise – Компромисс и Ego – Эго. В данном случае, похоже, это были деньги, поскольку он получил двести двадцать пять тысяч долларов, как сообщается. Так что нужно быть очень осторожным, когда работаешь с этими парнями. Вот почему, когда человек проходит проверку для допуска к секретным материалам, проверяющий орган спрашивает: «как много ты пьешь, как часто играешь в азартные игры?» То есть, их интересуют те вещи, которые могут заставить пойти на компромиссы.

Если вам удастся заставить контрразведчика выборочно игнорировать происходящее, то вы сможете внедрить оперативников и расширить шпионскую сеть. Он закрывал бы глаза, когда в систему ФБР пoступали данные на оперативников и агентов из России. Можно просто отключить пару расследований или немного их переориентировать. Так что Нью-Йорк, конечно же, стал бы очень важной брешью для российских [шпионов].

Это могут быть и другие крупные города, такие как Бостон, Вашингтон и Майами, которые действительно могут стать местом проникновения российских спецслужб. А затем, когда они оказываются внутри, можно двигаться в любом направлении. Но Нью-Йорк с его восемью миллионами человек, с представителями академических кругов, ООН, дипломатами, сотрудниками служб, министерств внутренней безопасности и юстиции – это лакомый кусок как для российских, так и для китайских разведывательных операций».