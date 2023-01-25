В 2022 году в районе Сакраменто умерло несколько бездомных славян

«Славянскому Сакраменто» стало известно о нескольких случаях гибели бездомных славян, скончавшихся в столичном регионе Калифорнии в прошлом году.

Согласно офису коронера округа Сакраменто, 28-го сентября 2022 года в районе Northgate Blvd. с 36-летней Таисией Яровой произошел фатальный случай). Вот что пишет о ней The Sacramento Bee:

“Небольшого роста, тихая, деликатная гостья, которая время от времени появлялась здесь для удовлетворения своих основных потребностей, Таисия оставила свой след, – сказала Шеннон Домингес-Стивенс, директор женской ночлежки в Сакраменто Maryhouse, – Таисия никогда никому не мешала. Ее присутствие в программе было таким тихим, словно она смущалась или не хотела, чтобы она была кем-то обнаружена.”

О другом трагическом происшествии “Славянскому Сакраменто” также стало известно из офиса коронера: 34-летний Андрей Примак погиб 24-апреля прошлого года в районе Arden-Arcade, детали этого происшествия неизвестны.

В городе Ранчо Кордова 29 апреля на парковке продуктового магазина Safeway умер 31-летний Давид Петрашишен.

А 24 октября 2022 г. скончался 39-летний Андрей Розводовский. По информации Sacramento Bee, мужчина посещал Luther Burbank High School и университет Sacramento State.