Google уволит 12 000 сотрудников

Что составляет около 6% своей рабочей силы, дополнив таким образом лагерь IT-гигантов, массово сокращающих штат сотрудников.

Сегодня генеральный директор Google Сундар Пичаи проинформировал сотрудников о сокращениях в электронном письме.

“За последние два года мы наблюдали периоды резкого роста,” — написал Пичаи. “Чтобы соответствовать этому росту и подпитывать его, мы наняли сотрудников для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня.” Во время пандемии численность персонала Google значительно выросла – к концу прошлого года она достигла почти до 187 000 человек по сравнению с 119 000 в конце 2019 года.

Согласно письму генерального директора Google, будут сокращения рабочих мест в США и в других странах. Ликвидируемые рабочие места “распространяются на Alphabet, области продуктов, функции, уровни и регионы”. Он отметил также, что “глубоко сожалеет” об увольнениях.

Это крупнейшее массовое увольнение в истории компании и дополняет десятки тысяч других увольнений, объявленных Microsoft, Amazon, Meta и другими технологическими компаниями: ранее Microsoft объявил о сокращении 10 000 рабочих мест (почти 5% своей рабочей силы), Amazon – о сокращении 18 000 рабочих мест, Salesforce увольняет около 8 000 сотрудников (10% своей рабочей силы). Прошлой осенью Meta объявила о сокращении 11 000 позиций (13% своих сотрудников).