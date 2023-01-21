Президент Байден посетил Калифорнию для оценки ущерба, нанесенного ураганом

На этой неделе президент Джо Байден приезжал с визитом Калифорнию, чтобы посетить населенные пункты, пострадавшие от недавних ураганов, и встретиться с сотрудниками службы экстренного реагирования, возглавляющими усилия по восстановлению.

Визит президента начался с воздушного осмотра на Marine One, в ходе которого был осмотрен ущерб в округах Санта-Клара и Санта-Крус. После этого они посетили бизнесы в Капитоле, пострадавшие от недавних зимних штормов, и встретились со спасателями на пляже Сиклифф.

Губернатор объявил, что Белый дом добавил округа Монтерей, Сан-Луис-Обиспо, Санта-Барбара и Сан-Хоакин к трем, в которых уже действовал режим Ч/С – Санта-Круз, Сакраменто, Мерсед, в Президентскую декларацию о крупном стихийном бедствии. FEMA и президент также объявили о 100% доле федеральных расходов для категорий A (вывоз мусора) и B (экстренные защитные меры).

В сопровождении губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, спасателей и администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дины Крисвелл, президент подчеркнул ущерб от проливных дождей, сильных ветров, наводнений и оползней. Он предупредил, что изменение климата приведет к более экстремальным погодным условиям.

“Мы знаем, что на восстановление некоторых разрушений потребуются годы,” — сказал Байден во время своего визита.