При покупке какого электромобиля можно получить налоговую льготу в размере $7500?

С 1 января стала доступна налоговая льгота в размере до $7500 за покупку электромобиля, в том числе и подержанного. Эта льгота является частью изменений, внесенных в Закон о снижении инфляции, предназначена для увеличения продаж электромобилей и сокращения выбросов парниковых газов в долгосрочной перспективе, и будет действовать до 2032 года.

Налоговая льгота в размере до $7500 будет предлагаться людям, которые покупают определенные марки новых электромобилей, а также некоторые гибридные автомобили и автомобили на водородных топливных элементах. Для людей, которые покупают подержанный автомобиль, работающий от аккумулятора, будет доступна налоговая льгота в размере $4000.

На данный момент известно, что для получения льготы новые электромобили должны производиться в Северной Америке. Также будут ограничения по доходу покупателей, чтобы лишить права на участие в программе более состоятельных людей.

Пока нет окончательного списка автомобилей, которые можно будет приобрести, но, как сообщает NBC, министерство финансов опубликовало первоначальный список автомобилей, которые соответствуют требованиям для получения льготы: Chrysler, Ford, Jeep, Lincoln, Nissan и Rivian. Другие автомобили будут добавлены в список в ближайшие недели и месяцы. Министерство энергетики также ведет список подходящих электромобилей.

Чтобы соответствовать требованиям, новые электромобили не могут иметь цену выше $55 000; пикапы, внедорожники и фургоны не могут стоить более $80 000. Модели 3 и Y Tesla будут иметь право на участие, но могут превышать ценовые ограничения.

Подробнее с требованиями можно ознакомиться здесь.