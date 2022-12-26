Пандемия пожилых американцев – Калифорния лидирует в борьбе за защиту пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Более 22 % калифорнийцев старше 65 лет. 70% смертей от Covid-19 приходится на людей в возрасте 65 лет и старше. Пожилые люди в настоящее время борются с несколькими вирусами, включая COVID-19, RSV и грипп.

Штат Калифорния смотрит в будущее, и Генеральный план штата Калифорния по проблемам старения (Master Plan for Aging, MPA) подтверждает приоритет здоровья и благополучия пожилых жителей Калифорнии и людей с ограниченными возможностями. Это план по подготовке штата к грядущим демографическим изменениям и сохранению лидерства Калифорнии в вопросах старения, инвалидности и справедливости. Как другие штаты могут внедрить новую модель Калифорнии?

Еженедельный брифинг EMS, прошедший 16 декабря, был посвящен тому, как Калифорния берет на себя ведущую роль в уходе за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, особенно в условиях зимнего всплеска заболеваний.

Приглашенные спикеры обсудили меры снижения вреда, такие как ношение масок, тестирование и простое пребывание дома; поделились ресурсами, которые штат предлагает для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и лиц, осуществляющих уход:

• Сьюзан ДеМаруа, директор Калифорнийского департамента по проблемам старения

• Доктор Томас Арагон, специалист по общественному здравоохранению штата и директор Департамента общественного здравоохранения штата Калифорния

• Ана Актон, заместитель директора отдела независимого проживания и общественного доступа Департамента реабилитации Калифорнии

• Джессика Леман, исполнительный директор, Senior and Disability Action

• Доктор Донна Бентон, директор Университета Южной Калифорнии по поддержке семьи

Сначала COVID-19 называли пандемией непривитых, сейчас все чаще называют пандемией пожилых людей из-за ее непропорционального воздействия на пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Данные о смертности от COVID от CDC показывают, что люди старше 50 лет умирают от COVID в 25 раз чаще, чем молодые люди в возрасте 18-29 лет. Риск в 340 раз выше, если вам 85 лет.

“Мы хотим помнить, что самый большой предиктор и самый важный фактор риска — это просто возраст,” — сказал доктор Томас Арагон, который возглавил группу экспертов в области здравоохранения, которые поделились стратегиями защиты пожилых людей и людей с ограниченными возможностями на брифинге, организованном EMS и Департаментом по делам старения Калифорнии.

Пожилое население Калифорнии переживает COVID немного лучше, чем в среднем по стране. По данным Kaiser Family Foundation, из 1,1 миллиона смертей от COVID в США около 790 000 приходится на людей в возрасте 65 лет и старше, это 16% от общей численности населения США, но на сегодняшний день на эту группу приходится 75% всех смертей от COVID.

По данным CDPH, в Калифорнии 71,5% смертей от COVID приходится на людей старше 65 лет, и эта группа составляет 15,6% населения Калифорнии. Продолжительность жизни и качество здоровья определяются рядом факторов, включая расу, социально-экономический статус, регулярные физические упражнения и диету.

Калифорния лидирует в стране, когда речь заходит о политике старения. Генеральный план Калифорнии по проблемам старения, подписанный губернатором Гэвином Ньюсомом три года назад, ставит пять целей. Это жилье для людей всех возрастов и возрастов, переосмысляющее здравоохранение и медицинское обслуживание, инклюзивность и равенство, поддержку лиц, осуществляющих уход, и обеспечение старения.

“Мы сосредоточены на том вкладе, который пожилые люди вносят в жизнь наших сообществ,” — сказала Сьюзан ДеМаруа.

Калифорния имеет высокие показатели по физическим упражнениям и здоровому питанию, потому что многие пожилые люди ведут очень активный образ жизни. Существуют футбольные лиги для игроков старше 50 лет, и многие из 400 мест для серфинга в штате считаются «домашним отдыхом» для любителей волн в возрасте 60–70 лет.

Джессика Леман сказала, что, когда началась пандемия, заголовки новостей убеждали людей в том, что большинство тех, кто умирает от COVID, — это пожилые люди, в том числе многие из тех, кто живет в домах престарелых, и что молодым людям не о чем беспокоиться.

“Пожилые люди чувствовали, что их не рассматривают как часть общества, что их игнорируют и считают одноразовыми,” — поделилась она.

“Даже сейчас бытует мнение, что если вы привиты, вам, вероятно, хорошо находиться среди других людей, делать что-то внутри, возвращаться к ужинам в помещении ресторана, ходить на большие праздничные вечеринки, не носить маски, за исключением тех, у кого высокая температура. Как будто мы понимаем, что некоторые люди не могут этого сделать, но все остальные могут выйти и хорошо провести время. Это создает дальнейшие разногласия в нашем сообществе,” — сказала Джессика Леман.

Есть также предположение, что если у вас есть инвалидность, в том числе возрастная, ваша жизнь менее ценна», — добавил Леман. «Если решение должно быть принято, лучше пожертвовать собой, чем молодым здоровым человеком».

По ее словам, эта политика не только эйблистская и эйджистская, но и явно расистская и классовая, а также способствует другим видам угнетения.

По словам Аны Актон, для тех, у кого не было технологий или цифровых навыков, были недоступны важнейшие услуги, таких как телемедицина, доступ к продуктам питания и аптекам.

“Семейные опекуны незаменимы, чтобы помочь нам справиться с COVID,” — сказала доктор Донна Бентон.

Когда началась пандемия, лица, осуществляющие уход за членами семьи, не считались основными работниками, хотя они заботились о 80% пожилых людей и инвалидов. Поскольку многие члены семьи, осуществляющие уход, возвращаются на работу, а количество случаев COVID росло, центр Бентона следит за тем, чтобы они знали, какие ресурсы доступны, “потому что, как опекун, вы часто последним думаете, что заслуживаете этих ресурсов. Вы так сосредоточены на том, что нужно вашему любимому человеку, родственнику или другу”.

Четыре бесплатных теста на семью можно заказать в почтовом отделении здесь.

По словам доктора Арагона, в разгар сезона гриппа калифорнийские больницы переполнены людьми, больными гриппом, COVID, другими респираторными синдромами и «многими другими заболеваниями просто из-за несвоевременной помощи». Большой проблемой сейчас является информирование пожилых людей о бустерах: только 30% пожилых людей получили бивалентные бустеры, а среди молодых групп этот показатель составляет 10-20%.

Если у вас никогда не было COVID, но в какой-то момент появились симптомы гриппа, Арагон советует пройти тест и изолироваться на несколько дней, если тест положительный. Если вы заболели, вы можете принять противовирусное лекарство, такое как Паксловид. Если вы принимаете другие лекарства, вы можете проверить, совместимы ли они. Часто задаваемые вопросы доступны здесь.

Противовирусные препараты сейчас широко доступны, и Арагон говорит, что они очень эффективны, если принимать их вскоре после того, как вы заболели. Он советовал связаться с вашим лечащим врачом, чтобы спланировать, как быстро получить лекарство, если у вас положительный результат теста.