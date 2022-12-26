В 2022 году большинство самых счастливых городов США находятся в Калифорнии.

Такой вывод следует из исследования SmartAsset. В этом исследовании были проанализированы данные федеральных и местных органов власти по 13 показателям, основанным на финансах, благополучии и качестве жизни.

В результате был составлен рейтинг почти 165 крупнейших городов страны, в котором Калифорния лидирует с 17 городами. Большинство изгородь, попавших в рейтинг, находятся либо в районе залива, либо в окрестностях Лос-Анджелеса.

Итак, самым счастливым городом в США оказался калифорнийский Саннивейл. Этот городок имеет самый высокий показатель качества жизни среди всех проанализированных городов: самый высокий процент людей, зарабатывающих $100 000 и более; один из самых низких процентов взрослых, живущих за чертой бедности; и один из самых высоких показателей заключения брака.

Топ-10 самых счастливых городов в США:

Саннивейл, Калифорния

Арлингтон, Вирджиния

Белвью, Вашингтон

Фремонт, Калифорния

Фриско, Техас

Плано, Техас

Розвилл, Калифорния

Сан – Хосе, Калифорния

Санта-Кларита, Калифорния

Ирвин, Калифорния

Список 17 калифорнийских городов с указателем места в общем рейтинге, которые вошли в число самых счастливых мест в Америке:

Саннивейл (1), Фремонт (4), Розвилл (7) Сан-Хосе (8), Санта-Кларита (9), Ирвин (10), Хантингтон-Бич (11), Сан-Франциско (14), Хейворд (17), Глендейл (21), Санта-Роза (25), Фуллертон (27), Сан-Диего(31), Окленд (32), Корона (44), Чула-Виста (45), Сакраменто (50).