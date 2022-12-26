DailyMail: ФБР заплатило Twitter 3,5 млн в связи с цензурой сообщений, связанных с Хантером Байденом

ФБР заплатило Twitter 3,5 миллиона долларов в связи с цензурой сообщений, связанных с Хантером Байденом, утверждает пресса.

Это следует из открытых для общественности электронных писем компании. Нынешний генеральный директор Twitter Илон Маск сказал об электронных письмах: “Правительство заплатило Twitter миллионы долларов за цензуру информации от общественности”.

Согласно письмам, юрисконсульт Twitter Джим Бейкер, бывший юрист ФБР, ставший генеральным юрисконсультом компании, именно он помог скрыть историю с ноутбуком) провел секретную встречу с федералами.

В основном ФБР просило Твиттер заблокировать аккаунты, связанные с консерваторами и «операциями иностранного влияния». Изначально Twitter считал историю с ноутбуком сына Байдена российской дезинформацией, но позднее стало известно, что Джим Бейкер лично вмешался в ситуацию.

Как следует из писем, Бейкер сказал главе службы безопасности Twitter Йоэлю Роту, что история с ноутбуком должна быть заблокирована. Это произошло на следующий день после секретной встречи с федералами.

Как пишут различные СМИ, федералы оказывали давление на сотрудников Twitter, чтобы они блокировали учетные записи, которые не нравились ФБР, и преследовали предполагаемых торговцев «иностранным влиянием».

Самые последние файлы Twitter также показали, как Джим Бейкер отправил письмо с благодарностью Бюро за его помощь в сокрытии истории с ноутбуком Хантера Байдена. “Бейкер и ФБР работали вместе, чтобы попытаться продвигать версию о том, что содержимое ноутбука Хантера Байдена было взломано российскими агентами и помещено в ноутбук, который позже был найден в ремонтной мастерской в Делавэре, и что ноутбук никогда не принадлежал Байдену вообще”, пишет DailyMail.