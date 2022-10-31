Байден разозлился на Зеленского, когда тот попросил больше оружия

Во время звонка, произошедшего в июне, когда Джо Байден закончил говорить Зеленскому, что он только что распорядился выделить один миллиард долларов США в виде военной помощи Украине, Владимир Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, которая ему нужна и которую он не получил. Из-за чего Байден вышел из себя, сообщает NBC News, ссылаясь на людей, знакомых с содержанием этого звонка.

Байден сказал Зеленскому, повысив голос что американский народ был довольно щедрым, а его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, и Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности.

Эта стычка, по мнению NBC News, отражает раннее осознание Байденом того, что как Конгресс, так и общественная поддержка отправки миллиардов долларов в Украину может начать ослабевать.

Три человека, знакомые с июньским телефонным разговором, сообщили NBC News, что до этого разговора недовольство президентом Зеленским накапливалось в течение нескольких недель. Байден и некоторые из его главных помощников считали, что администрация делает все возможное, но Зеленский продолжал публично концентрироваться только на том, что не делается.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать эту историю, пресс-секретарь Зеленского не ответил на запрос о комментарии, сообщает издание.

Ранее сообщалось о выступлении известного телеведущего Такера Карлсона, обвинившего Зеленского в попрошайничестве. Кроме того, на днях стало известно о письме десятков конгрессменов к президенту Байдену с просьбой “сочетать военную и экономическую поддержку с активным дипломатическим нажимом”. Также сообщается о том, что часть республиканцев готовы отказаться от помощи Украине.