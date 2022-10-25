Десятки конгрессменов просят Байдена взаимодействовать с Россией путем дипломатии

30 конгрессменов обратились к президенту Байдену с просьбой “сочетать военную и экономическую поддержку с активным дипломатическим нажимом”.

В своем обращении конгрессмены указывают, что “российское вторжение нанесло неисчислимый ущерб народу Украины… Конфликт угрожает еще десяткам миллионов людей во всем мире, поскольку стремительный рост цен на пшеницу, удобрения и топливо вызывает острые кризисы глобального голода и нищеты… Конфликт также способствовал повышению цен на газ и продукты питания внутри страны, что привело к инфляции и высоким ценам на нефть для американцев в последние месяцы”.

Конгрессмены соглашаются с “целью избежать прямого военного конфликта в качестве первостепенного приоритета национальной безопасности”.

Однако, они подчеркивают, что “как законодатели, ответственные за расходование десятков миллиардов долларов налогоплательщиков США на военную помощь в конфликте, мы считаем, что такое участие в этой войне (помощь Украине) также налагает на Соединенные Штаты ответственность за серьезное изучение всех возможных путей, включая прямое взаимодействие с Россией, чтобы уменьшить ущерб и поддержать Украину в достижении мирного урегулирования”.

Среди взаимодействия с Россией указываются “некоторая форма ослабления санкций и объединение усилий международного сообщества для установления гарантий безопасности свободной и независимой Украины, приемлемых для всех сторон, особенно для украинцев”.

Свой довод конгрессмены подкрепляют словами президента Украины Владимира Зеленского, который в мае президент Зеленский заявил, что война «окончательно закончится только дипломатическим путем», а ранее пояснил, что «любой психически здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это трудно, это может предотвратить потерю тысяч, десятков тысяч… а может быть, и миллионов жизней».

“В заключение мы призываем вас приложить активные дипломатические усилия в поддержку урегулирования путем переговоров и прекращения огня, начать прямые переговоры с Россией, изучить перспективы новой договоренности о европейской безопасности, приемлемой для всех сторон, которая позволит создать суверенную и независимую Украину, и, в координации с нашими украинскими партнерами стремиться к скорейшему прекращению конфликта и подтверждать эту цель как главный приоритет Америки,” – завершили свое обращение к президенту США члены Конгресса.