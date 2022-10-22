Республиканцы готовы отказаться от помощи Украине

Лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти заявил в интервью Punchbowl News, опубликованном в минувший вторник, что республиканцы готовы отказаться от помощи США Украине в следующем году, если они получат контроль над Палатой представителей, что отражает растущее в партии мнение о том, что страна должна меньше участвовать в международных делах.

“Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии и не будут давать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать. … Это не бесплатный карт-бланш. Кроме того, есть вещи, которые [администрация Байдена] не делает внутри страны. Не делая границы и люди начинают взвешивать это. Украина важна, но в то же время она не может быть единственным, что они делают, и это не может быть карт-бланшем,” – сказал он в интервью.

Маккарти предупредил, что любая просьба об увеличении помощи Украине будет более трудной для большинства в Палате представителей Республиканской партии. Соединенные Штаты уже потратили более 60 миллиардов долларов на экономическую и военную помощь Украине с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Ранее глашатай консервативных республиканцев, известный ведущий Такер Карлсон высказал недовольство о просьбе Зеленского выслать в Украину очередной транш финансовой помощи.