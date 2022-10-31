Российская пропаганда объявила о десатанизации Украины

На смену лозунгам о «денацификации» и «демилитаризации» Украины в поле российской пропаганды все чаще стали появляться призывы о так называемой «десатанизации» Украины.

На днях помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что Украина “превратилась в тоталитарную гиперсекту” и находится под “сетевыми манипуляциями и психотехнологиями”.

Как уверяет Павлов, украинцы “отказались от православных ценностей” и счет “сект” в Украине “идет на сотни”.

По словам Павлова, многие украинские секты создавались «под конкретную цель и паству в виде своеобразного акционерного сообщества с парой сотен местечковых адептов».

«С 1990-х гг. на Украине множилось число адептов религиозных сект. Мощным толчком для этого стал госпереворот в Киеве 2014 г. Посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана. Одна из них — переформатировать умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм. Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причём власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей», – написал Павлов на страницах издания «АиФ».

Российский чиновник приводит в пример Александра Турчинова, который являясь пастором пятидесятнической церкви «Слово жизни», премьера Арсения Яценюка — хаббардиста, последователя Церкви сайентологии, запрещённой в России как тоталитарная секта и Игоря Коломойского — любавичского хасида, хабадиста, приверженца ультраортодоксального религиозного движения.

«Главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами», – пишет Павлов.

Впрочем за слова Павлова о сектантстве еврейского движения “Хабад Любавич” на страницах того же издания пришлось извиняться секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

Между тем, в ходе Валдайского экономического форума, своей речи президент России Владимир Путин в очередной раз прошелся по толерантности Запада к однополым бракам и заклеймил западных лидеров.

Ему в унисон вторит глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о «полной дешайтанизации» Украины, Кадыров призывает полностью «стирать с лица земли» украинские города, объявляя джихад «украинцам-сатанистам».

Подобные пропагандистские штампы можно услышать также повсеместно из уст американских консервативных глашатаев. В частности, «рупор Путина», как называют ведущего республиканского телеведущего на Fox News, Такер Карлсон еженедельно рассказывает, в частности об опасности ЛГБТ-повестки в американском сообществе.

В свою очередь, патриарх всея Руси Кирилл назвал Путина борцом против Антихриста, который пытается возглавить «глобальный универсализм».

Между тем, в интернете оказалось видео крещения российских военных в мешках для трупов. Протоирей Иванов, проводивший импровизированное крещение в похоронных пакетах, заявил, что поскольку «человек умирает для греха» данная водная процедура (по церковному – таинство) – символична.