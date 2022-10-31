Украинские войска отразили российское наступление на востоке страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам удалось отразить «ожесточенную атаку» со стороны российской армии на востоке Донецкой области Украины, сообщают Русская служба «Голоса Америки» совместно с Рейтер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье 30 октября, что украинские войска отбили «ожесточенную атаку» со стороны армии России на востоке Донецкой области.



Зеленский сказал, что в боевых действиях принимали участие пограничники из западноукраинского города Чоп, но не уточнил, где именно произошло столкновение. «Сегодня они остановили ожесточенное наступление противника», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении к народу Украины. «Российское наступление было отбито».

Президент также сообщил о пополнении украинского «обменного фонда», за счет попавших в плен российских военнослужащих.

Наиболее ожесточенные бои в Донецкой области проходят вокруг городов Бахмут и Авдеевка.