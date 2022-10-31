Украинские войска отразили российское наступление на востоке страны

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским войскам удалось отразить «ожесточенную атаку» со стороны российской армии на востоке Донецкой области Украины, сообщают Русская служба «Голоса Америки» совместно с Рейтер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье 30 октября, что украинские войска отбили «ожесточенную атаку» со стороны армии России на востоке Донецкой области.

Зеленский сказал, что в боевых действиях принимали участие пограничники из западноукраинского города Чоп, но не уточнил, где именно произошло столкновение. «Сегодня они остановили ожесточенное наступление противника», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении к народу Украины. «Российское наступление было отбито».

Президент также сообщил о пополнении украинского «обменного фонда», за счет попавших в плен российских военнослужащих.

Наиболее ожесточенные бои в Донецкой области проходят вокруг городов Бахмут и Авдеевка.

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