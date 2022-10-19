Такер Карлсон – Зеленскому: «Проваливай, приятель!»

Известный американский телеведущий Такер Карлсон разразился гневной тирадой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, обвинив последнего в попрошайничестве.

«Какой-то наглый иностранец в футболке требует денег от американского правительства на свои критические экономические нужды, – возмущается Такер Карлсон в эфире своего телешоу. – У нас также имеются критические нужды. Ты кто, вообще, тролль, проваливай!»

По словам Карлсона подобная задача возложена на американских чиновников типа Сэнди Кортез, но никак не на украинского президента.

«С каких пор этот парень может требовать от нашего казначейства что-либо вообще? – задается вопросом телеведущий. – Мы абсолютно ничего не должны этому парню! Пока наша экономика находится в упадке, а границы – открыты, он читает нам нотации и требует Рождественских подарков. Более того, он осмеливается сталкивать мир к ядерному противостоянию с Россией».

Карлсон считает, что нынешний состав Конгресса следует «вывести из гипноза». Напомним, что американцы готовятся к промежуточным выборам, в ходе которых должен определиться состав Палаты представителей и Сената, а также будут избираться губернаторы в 39 штатах. Некоторые наблюдатели предрекают решительную победу Республиканской партии – многие американцы озабочены безмерными тратами правительства на обороноспособность таких стран как Украина, в ущерб решения собственных США.