Расовые проблемы в многокультурном Лос-Анджелесе

Недавно New York Times назвала Лос-Анджелес «микрокосмом мира», жители которого говорят более чем на 200 языках и живут рядом друг с другом в относительном мире, вступают в брак с представителями разных рас. Но недавно в прессу просочилась аудиозапись, на которой латиноамериканские лидеры города продемонстрировали свои расистские взгляды в отношении нескольких этнических групп, включая их собственную.

Поэтому еженедельный брифинг Ethnic Media Services был посвящен этой проблеме, на брифинге участвовали четыре представителя афроамериканского, мексиканско-американского и коренного населения Оахака, чтобы обсудить, как Лос-Анджелес может выйти из этого тупика:

– Ричард Родригес, журналист и писатель, автор книг «Браун: последнее открытие Америки» и «Голод памяти, образование Ричарда Родригеса» и др.

– Эрин Обри Каплан, журналист и писатель, писала для LA Times, New York Times, LA Weekly, Essence и многих других изданий.

– Арсенио Лопес, исполнительный директор MICOP, проект по организации сообщества Mixteco Indígena.

– Жасмин Канник, адвокат, писатель и политический стратег.

Спустя несколько недель после того, как просочившаяся запись четырех латиноамериканских лидеров Лос-Анджелес, выражающих расистские взгляды на разделение политической власти в Лос-Анджелесе, потрясла город, вызвав отставку президента городского совета, но резонанс еще продолжается.

18 октября 2021 года члены городского совета Нури Мартинес, Хиль Седильо и Кевин де Леон встретились с Роном Эррерой, президентом Федерации труда округа Лос-Анджелес. Этот разговор между самыми видными латиноамериканскими лидерами Лос-Анджелеса вращался вокруг перекройки районов для увеличения представительства латиноамериканцев. Латиноамериканцы составляют более половины населения города, но занимают лишь три из пятнадцати мест в городском совете.

Запись встречи просочилась в прессу год спустя и показала, что соперники свободно ругаются, а также пренебрежительно и расистски высказываются в адрес чернокожих, коренных народов, евреев, армян и геев.

Ричард Родригес большую часть жизни прожил в Калифорнии, он сказал – “Они описывали многонациональный город, но с ненавистью и мрачностью. И в то время, когда страна одержима такими штатами, как Алабама и Луизиана, и попытками белых республиканцев маргинализировать голоса чернокожих, мне казалось, что Лос-Анджелес имитирует худший импульс в нашей национальной политике”.

Чернокожую писательницу Эрина Обри-Каплан особенно шокировал “язык” разговора – “Мы ​​не будет с тем-то и тем-то. Они с черными. Они внизу”.

Она живет в Инглвуде, рабочем пригороде чернокожих и латиноамериканцев недалеко от аэропорта Лос-Анджелеса. Ее отец, Ларри Обри, приехал в Лос-Анджелес из Луизианы в 1942 году и ходил в среднюю школу с преимущественно белыми учениками и выдавал себя за мексиканца.

Он был общественным организатором, когда Обри-Каплан была ребенком. Уже тогда латиноамериканцы начали вытеснять чернокожих, и отец научил ее, что наведение мостов с латиноамериканскими иммигрантами необходимо для их выживания. В настоящее время чернокожие составляют всего 9% населения Лос-Анджелеса.

“Я думаю, у латиноамериканцев особые отношения с чернокожими, поскольку они живут по соседству с ними,” — сказала Обри-Каплан, отметив, что ее соседка из Сальвадора.

“На протяжении десятилетий, поколений существует эта близость, общее жизненное пространство, общая культура. Я думаю, это не означает политического равенства, но есть очень специфический опыт, который, как вам хотелось бы верить, трансформируется… в общее видение и общую повестку дня,” – сказала она.

Как и Родригес, Обри-Каплан сказала, что члены совета имеют ретроградный взгляд на политику, и призвала создать независимую комиссию по изменению избирательных округов, а не назначаемую советом.

“Когда у вас есть люди, назначенные членом совета, они обязаны этому члену совета и тому, чего хочет этот член совета. Это просто совет по доверенности,” – заявила Эрина Обри-Каплан.

Перемещение чернокожих было проблемой на протяжении десятилетий, но никто из жителей города не говорил об этом так много, говорит Жасмин Канник, писатель, социальный критик и защитник маргинализированных сообществ Лос-Анджелеса.

“Я изо всех сил пыталась остаться в этом городе и избежать необходимости участвовать в бегстве черных и покинуть город, как многие из нас, потому что это такой античерный город… Так что я была очень, очень расстроена,” — сказала Канник. Расстроена, но не удивлена.

“Из прошлых взаимодействий мы уже знали, что в мэрии есть люди, которые придерживаются расистских и фанатичных взглядов,” — сказала она. По ее мнению, им всем нужно уйти.

“Важно не то, какого вы цвета, а то, насколько хорошо вы представляете свою аудиторию,” – пояснила она.

Арсенио Лопес, директор Проекта по организации сообщества Mixteco/Indigena (MICOP) в округе Вентура, к северу от Лос-Анджелеса, поддержал эту тему.

“Какое представительство мы хотим? Я не думаю, что этот Кевин де Леон, Седильо и другие — это то лидерство, которого заслуживают латиноамериканские сообщества… Они угнетают другие сообщества, включая сообщества коренных народов”, которые, по его словам, остаются в нижней части расовой иерархии Лос-Анджелеса.

“В городском совете Лос-Анджелеса нет коренных жителей,” — отметил Лопес. “Сообщество коренных мигрантов в Лос-Анджелесе огромно. И мне интересно, как мы можем намеренно сделать так, чтобы эти голоса были услышаны и чтобы эти голоса учитывались при принятии решений».

Расовые различия, раскрытые в просочившейся аудиозаписи, охватывают большую часть Латинской Америки, сказал Ричард Морено, протестантский священник и активист, который 25 лет работал в Лос-Анджелесе, создавая межкультурные коалиции. Сейчас он живет в Венесуэле и пишет о появлении политической власти коренных народов в Южной Америке.

“Проблема не только в Лос-Анджелесе, но и от Мексики до Аргентины”, и даже на юге, вплоть до Колумбии, которая только что избрала своего первого вице-президента африканского происхождения, и Бразилии, где надвигающиеся президентские выборы столкнули в основном белых евангелистов против афро- и коренного населения страны.

“Там был разговор со смехом в мэрии, в котором обижали каждую группу в Лос-Анджелесе,” — сказал Ричард Родригес. “И, несмотря на их смех, мне было ясно, что они воюют с остальной частью Лос-Анджелеса.”