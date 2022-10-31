Избежавший расстрел житель Бучи рассказал “Славянскому Сакраменто” о беларуских военных, вторгнувшихся на территорию Украины.

По словам постояльца протестантского ребцентра Артура Черноокого, во время захвата Бучи один из военных заявил, что является беларусом и что он и его напарники пришли освобождать Украину. В эксклюзивном интервью нашему изданию Черноокий также рассказал о виденных им многочисленных трупах в городе Буча.

При выходе из оккупации Артур и его приятели по ребцентру едва не стали жертвами взрыва российского военного грузовика.