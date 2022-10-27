Затяжной COVID. Ожидать ли новую пандемию? 

Согласно данным, затяжной COVID потенциально затронул до 23 миллионов американцев и оставил 1 миллион человек навсегда нетрудоспособными, согласно недавнему отчет Счетной палаты правительства США. В исследовании, опубликованном ранее в этом месяце в научном журнале Nature, делается вывод о том, что почти половина пациентов, страдающих от симптоматического Covid, не выздоравливают несколько месяцев спустя.

На специальном брифинге EMS приглашенные спикеры – доктор Ниша Вишванатан, директор Долгосрочной программы COVID в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, доктор Хосе Луис Перес, главный врач, South Central Family Health Center и Мишель Берроуз, магистр здравоохранения, директор по взаимодействию с общественностью и работе с общественностью Центра здоровых сообществ Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде – разбирались в следующих вопросах:

• Роль вакцин в смягчении последствий длительного COVID-19.

• Симптомы длительного COVID

• Лечение длительных симптомов COVID

• Неравенство в оказании помощи уязвимым группам населения. Может ли правильное лечение на первых стадиях инфекции предотвратить затяжной COVID? Способствует ли отсутствие доступа к противовирусным препаратам росту числа людей с низким доходом, страдающих длительным течением COVID?

• Являются ли определенные сообщества более уязвимыми? Задействована ли генетика?

Доктор Хосе Луис Перес, давая определение затяжному Covid, указал, что это широкий спектр новых, возвращающихся или продолжающихся проблем со здоровьем после того, как человек переболел Covid. Пока нет тестов, которые бы могли подтвердить его наличие, поэтому его сложно распознать медработникам и, соотвественно, назначить правильное лечение.

Название может быть разным – постковид, долгий covid, постковидный синдром и др. Симптомы длятся долго – неделями, а то и месяцами. У людей, которые перенесли тяжелое (а иногда и средняя тяжести) течение болезни, у людей с хроническими заболеваниями (диабет, астма и др.), у невакцинированных людей чаще всего есть симптомы затяжного ковида.

Симптомы затяжного ковида доктор Перес описал так (могут быть все вместе или отдельно): усталость и вялость, человек чувствует себя слабым после физического или эмоционального усилия; жар, проблемы с дыханием, кашель, боль в груди, учащенное сердцебиение; сложности с концентрацией внимания, головные боли, проблемы со сном, головокружение, нарушение обоняния и вкуса, депрессия и беспокойство; тошнота, боль в животе/ суставах/мышцах; изменение цикла у женщин.

Проблема в том, что симптомы очень расплывчатые и могут быть признаками других проблем со здоровьем.

По словам доктора Переса, четыре миллиона американцев страдают от затяжного ковида и на данный момент нет лечения, т.к неизвестно, что конкретно провоцирует симптомы. Поэтому доктор Перес рекомендовал следить за состоянием своего психического и физического здоровья, поднять качество жизни.

Отдельно он подчеркнул, что перед затяжным ковидом особенно уязвимы семьи иммигрантов, кому приходится много работать в многолюдных местах, тем, у кого большие семьи (т.к. происходит контакт с огромным количеством людей); языковой барьер также мешает получить своевременную помощь. Доктор Перес также напомнил о необходимости вакцинации и о ее действенности.

Доктор Ниша Вишванатан согласилась со словами доктора Переса, что очень сложно определить, относятся ли симптомы к затяжному ковиду или это проявление других заболеваний, это новое поле для изучения. Поэтому, по ее словам, важно поговорить подробно со своим доктором, открыто рассказать о всех своих проблемах со здоровьем, существовавших до ковида и проявившихся потом.

Она также подчеркнула, что важно следить за состоянием своего психического здоровья, проводить медитации и другие практики, помогающие восстановить баланс; рекомендовала уменьшить потребление красного мяса, алкоголя и сахара.

По словам доктора Вишванатан, пациенты с низким доходом страдают от затяжного ковида больше всего, потому что у них меньше доступа к качественной еде и другим инструментам для поддержания своего здоровья.

Мишель Берроуз подчеркнула, что чернокожее население больше всего пострадало от Covid. Причинами низкого уровня вакцинации среди афроамериканцев, по ее словам, являются недоверие и страх.

Среди чернокожих американцев до сих пор бытует мнение, что от вакцин можно заразиться ковидом, поэтому она организовала серию образовательных бесед с сообществом, чтобы ответить на все интересующие вопросы.

Особенно она подчеркнула, что мед.специалисты еще не до конца привыкли к симптомам затяжного ковида, не всегда внимательно слушают пациентов, поэтому их, врачей, также нужно обучать распознанию симптомов и внимательно относится ко всем пациентам независимо от их происхождения.

Невозможность получить релевантную помощь ведет к социальным проблемам – люди не могут полноценно работать, соответственно, они теряют в доходе со всеми вытекающими последствиями. Поэтому Мишель Берроуз призвала избавляться от расовой предвзятости она всех уровнях.