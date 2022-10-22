Американцы и канадцы предоставили Украине пожарного оборудования на $3 млн

Благодаря деятельности таких организаций как Nova Ukraine (Калифорния) и Firefighter Aid Ukraine (Канада), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины получила медицинского, спасательного и противопожарного оборудования на более 3 миллионов долларов.

Как сообщает благотворительная организация Nova Ukraine, совместно с Firefighter Aid Ukraine (FAU), в Украину было доставлено более 108 поддонов и два транспортных контейнера технической помощи. Данная помощь предназначается для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

Как сообщается, в комплект гуманитарной помощи входят медикаменты, спасательное оборудование и защитная одежда.

«Когда Россия вторглась в Украину, большое количество спасательного оборудования было уничтожено или украдено.

российскими агрессорами, — говорит Кевин Ройл, директор FAU. – Теперь мы вынуждены доставлять оборудование для украинских служб быстрого реагирования с помощью Nova Ukraine, чья оперативная логистика не имеет себе равных. Еще до вторжения мы доставили в Украину 90 тонн помощи, а с 24 февраля при содействии Nova Ukraine количество помощи увеличилось более чем вдвое».

Оборудование распределяется в отделения ДСНС в 5 областях: Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Харьковской и Киевской областях. Сюда входят регионы, где ведутся активные боевые действия и где пожары из-за обстрелов являются обычным явлением.