Продолжаем рассказывать об организациях, сообществах и людях в США, которые принимают активное участие в помощи Украине.

В этот раз в фокусе – организация «Новая Украина» (Nova Ukraine), общественной организации, которой удалось собрать свыше 20 млн. на нужды украицев, пострадавших от войны с Россией.

Основанная в 2014 году «Новая Украина» — одна из крупнейших некоммерческих организаций, работающих в помощь украинскому народу, собравшая в общей сложности более 10 миллионов долларов на гуманитарные нужды.

«Новая Украина» закупает продукты питания, средства гигиены и товары для детей локально в Украине и организует дальнейшую работу с волонтерами по их распространению.

29 марта организация в партнерстве с Украинской студенческой ассоциацией Стэнфордского университета и Украинской ассоциацией штата Вашингтон отгрузила 32 тонны предметов первой необходимости на сумму 3,5 миллиона долларов.

Организация предоставляет финансовые гранты малому бизнесу в Украине, который имеет решающее значение для обеспечения населения продуктами питания.

Организация сотрудничает с Amazon EU, Amazon Germany и Amazon Poland. Совместно с партнером Plast Lviv запущена адресная помощь городам Украины. Теперь любой желающий помочь украинцам, пострадавшим от войны, может получить товары с Amazon Europe, которые будут добавлены в центры гуманитарной помощи в городах Украины. Организация предоставила грант николаевскому предприятию «Амина», чтобы помочь покрыть расходы на их гуманитарные инициативы.

Через разветвленную сеть местных волонтеров «Новая Украина» оказывает финансовую поддержку предприятиям общественного питания Волынской области.

Совместно с «Прометей Новая Украина» финансирует разработку бесплатного общедоступного курса «Первая помощь в военное время».