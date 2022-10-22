Украинская делегация участвовала в TechCrunch Disrupt

TechCrunch Disrupt – трехдневная конференция, посвященная последним новостям и разработкам в области технологий, прошедшая в Сан-Франциско 18-20 октября.

В этой важнейшей в технологическом мире конференции приняли участие украинские стартапы Numo, Zeeon и восемь других, которые получили специальное разрешение на выезд из объятой войной страны, сообщает The San Francisco Standart.

Стартап Numo, разработанный Виталем Рожевским и Владом, представляет собой приложения, разработанного для помощи людям с диагнозом СДВГ жить продуктивной жизнью. За четыре дня до войны партнеры получили свои первые внешние инвестиции.

Приложение Numo было запущено в июле, оно обслуживают более 1000 пользователей по всему миру, пишет TechUkraine. Название компании представляет собой украинскую фразу, используемой в качестве средства поощрения.

Стартап-метавселенная Zeeon, над которым Дмитрий Лылик начал работать с начала пандемии, продукт был запущен в июне. Когда началась война Дмитрий присоединился к отрядам теробороны.

20-летний студент Назар Поночевный, изучающий прикладную математику, представил платформу, которая автоматически сопоставляет музыку с видео, которые пользователи загружают на платформу. Свою компанию Harmix Поночевный основал еще подростком, учась в старшей школе.

Издания, которым дали интервью украинских стартеры, подчеркнули желание молодых предпринимателей работать в Украине, чтобы дать больше рабочих мест талантливым украинцам, которые помогут процветанию своей страны.