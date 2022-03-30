Украинская диаспора отправила самолет медицинской помощи в Украину

28 марта из международного аэропорта Сиэтл-Такома вылетел Airbus A330 с предметами неотложной медицинской помощи на сумму 3,5 миллиона долларов, организованный Nova Ukraine в партнерстве с Украинской студенческой ассоциацией Стэнфордского университета и Украинской ассоциацией штата Вашингтон (UAWS) и приземлился в Люблине, Польша, вчера, 29 марта.

Kaiser Permanente и другие больницы на тихоокеанском побережье, а также медицинское учреждение, управляемое Providence St. Joseph Health в Лейси, пожертвовали медикаменты. Medical Teams International, христианская некоммерческая организация из Орегона, специализирующаяся на медицинском обслуживании беженцев, помогла собрать пожертвованные материалы. Студенты Стэнфорда сортировали и помогали упаковывать разнообразный груз, в том числе стерильные хирургические принадлежности, медицинское оборудование, шприцы, наборы для внутривенных вливаний, спасательные аптечки, педиатрические препараты. Полный список утвержден Минздравом Украины, получателем груза, который в дальнейшем будет распределять его по больницам по всей Украине.

“Мы благодарны украинским общинам Вашингтона, Орегона и, конечно же, Северной Калифорнии за вклад в успех этой воздушной перевозки. Постоянная поддержка и доверие очень много значат для нас. Вместе мы можем сделать больше для Украины”, – говорят организаторы помощи.

“Было сформировано сообщество,” — сказал 30-летний Джош Пикеринг, ветеран военно-морского флота и студент-медик Стэнфордского университета, который с 15 марта находится в Польше, организуя логистику прибытия самолета. “Все работают вместе, чтобы помочь Украине, чем могут”.

В мероприятии приняли участие: губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, мэр Сиэтла Брюс Харрелл, генеральный консул Украины в Сан-Франциско Дмитрий Кушнерук, почетный консул Украины в Сиэтле г-н Валерий Голобородько, директор «Nova Ukraine» Игорь Марков, предствители украинско-американской диаспоры США.