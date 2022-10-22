Большинство украинцев настроено вести войну с Россией до полной победы

Как показал соцопрос, поддержка ведения войны вплоть до победы наиболее сильна в регионах, наиболее удаленных от боевых действий, и заметно слабее в регионах, где идет война. Об этом пишет VOA.

Новый социологический опрос, проведенный агентством Gallup в прошлом месяце и опубликованный на этой неделе, показал, что 70% украинцев хотят продолжать войну с Россией до победы, а 91% респондентов заявил, что победа означает возвращение под контроль всей украинской территории, захваченной Россией, включая Крым.

Опрос проводился в сентябре на фоне оптимистичных настроений в украинском обществе в связи с победами на полях сражений и перед последней волной российских авиаударов по украинским городам.

Результаты опроса свидетельствуют о сильной поддержке позиции президента Украины Владимира Зеленского, который в конце прошлого месяца заявил, что не будет добиваться прекращения войны путем переговоров до тех пор, пока Владимир Путин остается президентом России.

Выступив вскоре после того, как Путин провозгласил незаконную «аннексию» Россией четырех украинских территорий, Зеленский сказал: «Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом Российской Федерации. Мы будем вести переговоры, но с новым президентом».

На момент проведения опроса украинские войска в ходе контрнаступления отвоевали большие участки территории на востоке, подняв боевой настрой жителей Украины. Украинские Вооруженные силы сейчас приближаются к Херсону, однако прогресс в этом районе замедлился, в то время как Россия ответила серией разрушительных воздушных атак на гражданские объекты и инфраструктуру по всей Украине.

Р.Дж. Рейнхарт, ведущий автор серии аналитических отчетов, которые агентство Gallup опубликовало на этой неделе на основе результатов проведенного опроса, говорит, что еще слишком рано предсказывать, какое влияние российские бомбардировки могли оказать на общественное мнение.

«Даже сегодня россияне нацелены на электростанции в Украине, чтобы превратить грядущую зиму в действительно холодное и темное время года, [в надежде, что] это побудит украинское население отказаться от борьбы и решить, что каким-то образом все равно русские победят или, по крайней мере, украинцы не победят, – говорит социолог. – У этого есть и другая сторона. Это может подтолкнуть их (украинцев) к еще более ожесточенной борьбе».

Как показал соцопрос, поддержка ведения войны вплоть до победы наиболее сильна в регионах, наиболее удаленных от боевых действий, и заметно слабее в регионах, где идет война.

«Поддержка военных действий наиболее высока в таких местах, как Киев (83%), а также в западных (82%), центральных (78%) и северных (75%) регионах страны. Гораздо менее значительное большинство населения на востоке (56%) и юге (58%) поддерживают продолжение войны», — сообщает Gallup.

«Там, где война стоит прямо у вашего порога, ваша главная задача — просто прекратить боевые действия, остановить продолжающееся насилие», — сказал Рейнхарт в телефонном интервью.

Кроме того, он отметил, что западная часть страны традиционно «более ориентирована на Европу, более ориентирована на Запад, тогда как население востока, по крайней мере, в какой-то степени более ориентировано на Россию».

Тем не менее, по его словам, опрос показывает, что в стране имеется «явное большинство, которое поддерживает борьбу до победы».

Что касается отдельного вопроса о качестве своей жизни, украинцы выразили недовольство своим нынешним положением, высказав надежду на будущее. Когда респондентов попросили оценить свои условия жизни по шкале от 1 до 10, участники опроса оценили текущие условия в среднем на 4,6 баллов, но выставили свои ожидания на ближайшие пять лет на отметке 7,9 баллов.

Немногим более половины респондентов сообщили Gallup, что экономические условия в городе или районе, где они живут, ухудшаются, а почти треть сообщила, что экономические условия улучшаются.

В ходе опроса респондентов также спрашивали, как они относятся к руководству крупных стран, включая США, Китай, Россию и Германию.

«Восприятие российского лидерства ухудшилось: теперь менее 0,5% украинцев одобряют российское лидерство, — сказал Рейнхарт в интервью «Голосу Америки». — Отношение к ключевому союзнику России – Китаю также довольно плохое: только 14% украинцев одобряют сейчас действия Китая по сравнению с 36% таковых в 2021 году».

Оценка действий Соединенных Штатов, которые предоставили Украине военную технику и гуманитарную помощь на миллиарды долларов, резко улучшилась. Около 66% украинцев одобряют действия США по сравнению с 37% в 2021 году.

Несмотря на то, что Германия предприняла значительные шаги для поддержки военных действий Украины, включая остановку газопровода «Северный поток», только 46% респондентов заявили, что одобряют действия руководства Германии, что почти не изменилось по сравнению с 48% респондентов, которые придерживались аналогичной точки зрения в прошлом году.

По мнению Рейнхарта, отсутствие роста поддержки Германии может быть связано с задержками в оказании военной помощи.