Как сообщает администрация президента Украины, как минимум, два сотрудника бесприбыльной организации “NOVA UKRAINE” были награждены государственными наградами.

Так, соучредитель общественной организации «Nova Ukraine» (Пало-Алто, Калифорния), Белогорский Николай был награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Орден «За заслуги» ІІІ степени получил также другой сотрудник “Nova Ukraine” – Коркун Остап.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе президента Украины, Белогорский получил вышеуказанный орден “за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире”.

Как сообщают волонтеры “Nova Ukraine”, с 2014 года организацией собрано свыше $80 млн долларов для помощи украинцам, большая часть этих средств была потрачена на медицинскую помощь.

Среди других награжденных стоит отметить Драги Марио, Председателя Совета министров Итальянской Республики и Президента Европейской Комиссии Урсулу ФОН ДЕР ЛЯЕН, которые были отмечены высшей украинской награды – орденом князя Ярослава Мудрого I степени.