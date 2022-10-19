Верховный суд решит будущее цветных студентов

31 октября 2022 года Верховный суд США заслушает устные аргументы по двум делам — Students for Fair Admissions (SFFA) против Гарварда и SFFA против Университета Северной Каролины, — которые определят будущее позитивных мер/действий (т.е. набор процедур, предназначенных для устранения незаконной дискриминации среди заявителей, исправления результатов такой предшествующей дискриминации и предотвращение такой дискриминации в будущем).

Эти дела объединяют университеты, организации по защите гражданских прав и студенческих активистов в поддержку политики приема с учетом расовой принадлежности и равного доступа к образованию для цветных студентов.

Спикеры еженедельного брифинга EMS рассказали о судебных делах Гарварда и Университета Северной Каролины, обсудили, что поставлено на карту для цветных студентов при приеме с учетом расы, а также силу студенческой активности в усилиях по поддержке позитивных мер:

31 октября Верховный суд рассмотрит два дела, которые определят будущее позитивных мер. Студенты за справедливое зачисление (SFFA) судятся с Гарвардом и Университетом Северной Каролины (UNC) за учет расы в процессе подачи заявлений на прием. Кроме того, SFFA заявляет, что политика приема в Гарвард дискриминирует абитуриентов азиатского происхождения.

SFFA — детище консервативного активиста Эдварда Блюма. Он утверждает, что в его некоммерческой организации насчитывается 22 000 членов, которые были ошибочно отвергнуты университетами, которые используют критерии расового сознания для оценки будущих студентов. Ни одна из 22 000 предполагаемых жертв в списке Блюма не дала показаний. Однако одна из них была описана, но не названа в деле Гарварда, как китайский студент с родителями-иммигрантами в первом поколении, отличными результатами тестов и лучшим средним баллом в своем классе 460.

Это небольшая проблема, говорят сторонники позитивных действий, особенно с учетом того факта, что Гарвард и Университет Северной Каролины утверждают, что раса при поступлении создает разнообразие кампуса. Верховный суд постановил, что это законная цель, начиная с дела Бакке в 1978 году.

В этом случае судьи отменили расовые квоты приема, но открыли дверь для современного обоснования разнообразия, которое было подтверждено судом в деле Grutter vs. Bollinger: дальнейший интерес к получению образовательных преимуществ, которые вытекают из разнообразного учебного корпуса».

Блюм утверждает, что признания, основанные на расовом отношении, нарушают пункт Конституции о равной защите и раздел VI Закона о гражданских правах 1964 года. За последние годы он подал четыре иска, но еще не выиграл ни одного.

“Я думаю, что еще слишком рано говорить о том, что Верховный суд сделает в отношении дела о позитивных мерах Гарварда. Очевидно, что мы очень обеспокоены составом Суда, но мы также знаем, что в течение нескольких лет, в результате неоднократных попыток со стороны консервативных элементов, дела о позитивных мерах оставались в книгах, и в книгах есть серьезные прецеденты для дальнейшего использования расы в политике зачисления,” — сказал Джон С. Янг, президент и главный исполнительный директор организации Asian Americans Advancing Justice (AAJC).

Джон С. Янг отметил, что и окружной суд, и апелляционный суд пришли к выводу об отсутствии доказательств дискриминации американцев азиатского происхождения.

“Что касается Гарварда, то количество американцев азиатского происхождения в Гарварде значительно увеличилось. Они составляют почти 28% от последнего набора, хотя американцы азиатского происхождения составляют лишь приблизительно 7% американского населения,” — сказал он.

Также Янг пояснил, что ряд опросов, проведенных с 2010 года, показал, что две трети американцев азиатского происхождения поддерживают позитивные действия. Он сказал, что если Гарвард перестанет учитывать расу при приеме, количество чернокожих студентов сократится с 14 до 6%. Количество студентов-латиноамериканцев упадет с 14% до 9%. К такому же выводу пришло исследование Джорджтаунского университета.

Дэвид Инохоса из Фонда правовой защиты будет выступать по делу UNC перед Верховным судом 31 октября в 10:00, по его словам, “многие люди делают ставки против позитивных действий. Они делают ставку на справедливость и возможности. Но история на нашей стороне; Конституция на нашей стороне; закон на нашей стороне, как и факты.”

“Они не хотят просто избавиться от позитивных действий. Они хотят полностью обелить историю и восстановить все привилегии прошлых лет до сегодняшнего дня,” — пояснил он.

SFFA не представил от себя ни одного студента. Со стороны Гарварда будет Салли Чен. Дочь иммигрантов из рабочего класса, которые плохо говорят по-английски, Чен сказала, что у нее не было бы преимуществ гарвардского образования, если бы не политика приема в Гарвард, учитывающая расовые интересы.

“Мой папа был поваром в китайском ресторане, а мама работала в пекарне в китайском квартале. Наша семья из шести человек выросла в однокомнатной квартире в Сан-Франциско, и мы едва сводили концы с концами. Всю свою жизнь я ходила в государственные школы и с самого раннего возраста часто переводила и выступала от имени своих родителей,” — рассказала Салли Чен.

Поступая в Гарвард, она проигнорировала совет школьного консультанта и рассказала о своем прошлом. Она сказала, что это было очень важно для «понимания того, кто я есть, почему я хочу делать работу, которую я делаю сегодня, и наличие этого контекста сделало меня гораздо более сильным кандидатом”.

Сегодня Салли Чен выступает за политику, которая открывает возможности для получения образования для всех, но особенно для ограниченного числа англоязычных семей иммигрантов, в организации «Китайский язык за позитивные действия» в Сан-Франциско.

“Разнообразие взглядов за столом действительно сделало наше образование сильнее, и это является преимуществом для работы, которую я делаю сегодня, где создание межрасовой коалиции действительно является ключом к тому, что я делаю,” — поделилась она.

Салли Чен был одним из нескольких сотен лиц, подписавших письмо amicus, поданную Фондом правовой защиты (LDF) по этому делу. Фонд представлял 25 организаций студентов и выпускников Гарварда.

“Все учащиеся заслуживают справедливого шанса поступить в колледж, независимо от их дохода, места, где они выросли, или их расовой и этнической принадлежности,” — сказал Мишель Тернейдж-Янг (Фонд правовой защиты).

Она убеждена, что студенты из числа меньшинств, часто беднее, чем их белые коллеги, имеют меньше возможностей для получения сертификатов, которые колледжи учитывают при поступлении. Они в три-шесть раз чаще, чем белые учащиеся, посещают школу с высоким уровнем бедности.

“И многие посещают школы для меньшинств, в которых, как и в школах с высоким уровнем бедности, как правило, менее опытные учителя, менее продвинутые курсы, не самые хорошие условия, меньше внеклассных мероприятий, меньше обучения искусству, меньше перемен и меньше ресурсов в классе,” – пояснила она.

Чиновники приемных комиссий колледжей пытаются сбалансировать эти вещи, наблюдая за тем, какие студенты из числа меньшинств демонстрируют наибольший потенциал, даже если их результаты тестов не самые высокие.

Истцы по делу говорят, что критерии приема должны быть дальтониками, т.е. не различать цвета.

“Наши клиенты, в частности, обеспокоены тем, что удаление расы из процесса приема сделает невозможным для цветных абитуриентов представить себя настоящими в своем заявлении в колледж,” — отметила Тернейдж-Янг.

“Мы хотели показать, что не хотели бы работать в учреждении, которое нас не ценит,” — сказала Салли Чен, согласившись с Мишель Тернейдж-Янг.