Парламент Эстонии объявил Россию «террористическим режимом»

Законодатели заявили, что Эстония «никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины», передает VOA совместно с AP.

Эстонские законодатели объявили Россию «террористическим режимом» в связи с ее неспровоцированным вторжением в Украину и последующими действиями, включая незаконную аннексию украинских регионов и практически неприкрытые угрозы президента Владимира Путина по поводу возможного использования ядерного оружия.

Депутаты Рийгикогу (эстонского парламента) приняли декларацию, в которой говорится, что Эстония «никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины с помощью агрессии и фиктивных референдумов».

Декларация была принята 88 голосами «за» при трех воздержавшихся. Против не проголосовал никто.

«Рийгикогу объявляет Россию террористическим режимом, а Российскую Федерацию – страной, которая поддерживает терроризм, чьим действиям мы должны противостоять совместно. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», – говорится в заявлении.

«Режим Путина, с его угрозами ядерной атаки, превратил Россию в крупнейшую угрозу миру как в Европе, так и во всем мире», – отмечается в документе.

Кроме того, декларация объявила террористическими организациями вооруженных сепаратистов в Луганской и Донецкой областях Украины, а также ЧВК «Вагнер», которая действует в Украине.

Ранее сообщалось, что на заседании ПАСЕ Россию назвали террористическим режимом.