Украина, бойся трампистов, дары приносящих!

Демократия на краю пропасти – 3

Демократию толкает к пропасти упорно не только Путин, в конечном счёте развязавший после своих почти 20-летних «стараний» кровавую войну в Украине, о чём мы говорили в первых двух заметках под этим подзаголовком. В ту же пропасть не менее уверенно толкает демократию и Трамп. Это два сапога пара, вся «идеология» которой сводится к накоплению личного богатства и стремлению к неограниченной власти. Правда, Трамп пока обходится без явных человеческих жертв и разрушений. Но лишь потому, что ему мешает американская общественно-политическая система – препятствие, с которой ни коим образом не сталкивался Путин с первых своих дней во власти. Начал Трамп толкать в пропасть Америку, а вместе с ней и всю мировую демократию западного образца в 2017 году, и тот, кто думает, что, оставив Белый дом, Трамп этим прекратил заниматься, глубока ошибается. О последнем я и хочу рассказать в нескольких последующих заметках данной своей серии «Демократия на краю пропасти», посвятив их приближающимся ноябрьским промежуточным выборам в США. Настоящая заметка как раз и находится на стыке двух предыдущих: война с демократией (уже реальная!) Путина и война с ней же (пока виртуальная) Трампа. В ней я обращаюсь непосредственно к жителям Украины, с призывом, вынесенным в заголовок и являющимся небольшим перифразом крылатой фразы из «Энеиды» «Бойся данайцев, дары приносящих!».

То, что на многих украинских медиаканалах как телевизионных, так и в YouTube часто выступают «русские» сторонники Трампа типа одиозного Илларионова, я хорошо знал («русские» – так в США огулом называют всех выходцев с территории бывшего Союза независимо от их этнического происхождения, правда, сейчас это делают реже – «Russian» здесь постепенно превращается чуть ли не в оскорбление собеседника). Свобода слова! – ничего не поделаешь, ведь Украина сейчас семимильными шагами. хотя и с большими жертвами, направляется в сторону демократии.

Удивляет другое – то, что большинство из выступающих в украинских медиа «русских» эмигрантов при этом являются явными или скрытыми поклонниками Трампа. Одно из трёх: (1) либо журналисты/редакторы/владельцы этих каналов ленятся проверить, кого приглашают, (2) либо они так ещё и не поняли, что стремительно рвущийся к власти Трамп является открытым противником Украины, а его многочисленные американские сторонники в Республиканской партии, которые могут оказаться у власти уже в начале 2023-го, пусть и медленно, но всё больше склоняются к той же позиции, (либо) приглашаемые оракулы из числа «русских» американцев хорошо научились умело замыливать глаза украинским жуналистам своей якобы ястребиной проукраинской риторикой.

Послушаешь таких протрамповских оракулов, так может показаться, что они готовы вместе со всем Западом не сегодня, так завтра в один момент уничтожить всю Россию вместе с её фюрером. А не делают это только потому, что Байден вместе с демократами им мешает. И не могут понять некоторые украинские медиадеятели и их слушатели (зрители, читатели), что нельзя быть одновременно сторонником Украины и сторонником Трампа. Это просто оксюморон какой-то! И меня совсем не интересует вопрос, зачем всё это делает в Украине такой оракул: толи это по заказу Кремля, толи они просто из рода «полезных идиотов», толи у них во всём этом какой-то другой интерес? Хотя я лично склоняюсь к последнему. Но при этом мне безразлично, насколько искренне выступающий перед украинским слушателем свой личный интерес скрывает. Ведь в рассматриваемом случае всё это не имеет никакого значения. Главное то, что он вводит в заблуждение украинцев, сеет сомнение в их настоящих союзниках.

Об Илларионовне я уже много говорил и мотивировал свою позицию, не буду повторяться. Но вот дня днях на канале Голованова в YouTube случайно встретился мне ещё один представитель трамповского племени американских «русский», водружавший на себя маску проукраинского «ястреба». Знакомьтесь – Борис Пинкус, такой себе местечковый политик из числа ультраправых республиканцев, выдающий себя за лидера республиканцев в округе Южного Бруклина в Нью-Йорке. К большой американской политике, кем бы он не был на самом деле, наш герой уж точно не имеет никакого отношения, хотя постоянно вещает якобы как раз от имени этой самой политики.

Чего он только не нагородил Пинкус в своей получасовой беседе, которую я не поленился прослушать. И судя по всему, это не первое и не последнее его интервью в Украине. Поискал немного, нашёл другие аналогичные выступление этого «политического деятеля» в других украинских медиа, в том числе и на 24-м канале. Сколько откровенной лжи он выливает на Байдена и Демпартия, какие только дифирамбы не поёт там своему любимому Трампу! Я просто обомлел! И при этом ведущие (тот же Голованов, например) только с одобрением кивают ему головой. Кстати, в англоязычных американских медиа об этом «известном» американском политике вообще не нашёл НИ СЛОВА, только в русскоязычном! Однако почему-то готовящих свою интервью с Пинкусом ни разу не обратили внимания,

Меня всё, что связано с Пинкусом нисколько не удивило. А не удивило меня, потому что лет 15 исследую особенности этого очень специфического племени «русских» американцев, много писал об этом и в сетях, и в своём блоге. Подвёл итоги своего «исследования» в последней своей блог-статье двухлетней давности на эту тему «Американские «русские»: от салата Оливье до поддержки фашизма», ссылку на которую привёл в первом комментарии.

На экране я увидел типичного представителя этого племени, из которого около 75% всегда поддерживали Трампа. Для них, как и для Пинкуса, демократы – это «социалисты» советского образца, цель которых уничтожить всех богатых в США. С их точки зрения, американские демократы, презирают славную американскую историю, запрещают в школах о ней говорить правду, всячески пропагандируют внутригендерные сексуальные отношения, мечтают наводнить Америку нищими «цветными» народами, чтобы удержать всласть, они выступают против Китая, защищая Тайвань, против Израиля и его друзей в лице (кто бы мог подумать?!) Саудовской Аравии. По мнению Пинкуса и ему подобных, Трамп с его «идеологий» (ещё раз повторю, нет, никакой идеологии у Трампа, кроме порождаемое его супернарциссизмом гипертрофированное стремлением к власти и богатству!) для демократов представляет главное препятствием на пути «построения социализма» в Америке, поэтому, мол, «леваки» так его ненавидят.

Приведу только выдержку из прошлогоднего выступления Пинкуса, чуть ли не восходящую звезду украинского медиа, на конференции суперконсервативных республиканцев CPAK, состоявшейся в начале прошлого года сразу де после отъезда Трампа из Белого дома в своё Мар-в-Лаго (перевод выступления, естественно, был опубликован в русскоязычной газете с очень говорящим названием «Новости Брайтон Бич») :

«Мы (сторонники Трампа) обязаны победить, назад дороги нет и непременно победим….God bless ISRAEL!!! God bless PRESIDENT TRUMP!!! God bless AMERICA!!!»

Обратите также внимание на порядок следования завершающих восклицаний – благословение Америке идёт последним и только после Трампа. Что тоже очень характерно для американских «русских» трампистов. Кредо Пинкуса и его сподвижников из этого племени, хорошо им же сформулированное в одном русскоязычном веб-издании, приведено в комментарии 2.

А в заключение, обещанное о Трампе. Это из последнего его выступления на митинге своих сторонников в Неваде, состоявшемся на прошлой неделе:

«Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным….

Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом…Мы должны потребовать немедленных переговоров о мирном прекращении войны в Украине…

Или мы закончим Третьей мировой войной, и от нашей планеты ничего не останется, потому что глупые люди понятия не имели, они не имели понятия. Они не понимают, они действительно не понимают».

Неужели даже это не отрезвит некоторых украинских журналистов…и любителей Трампа?!

Anatoliy Milner