Из-за COVID-19 число смертей от алкогольной болезни печени в Калифорнии значительно возросло

Время пандемии COVID-19 в Калифорнии число смертей от алкогольной болезни печени значительно возросло из-за увеличения потребления алкоголя. Анализ новостей о здоровье KFF показал, что алкогольная болезнь печени убивает в Калифорнии больше людей, чем автомобильные аварии или рак груди. Об этом пишет сегодня The Sacramento Bee.

Карантинные меры привели к изоляции, депрессии и тревоге, что заставило некоторых увеличить употребление алкоголя. Продажи алкоголя выросли во время пандемии, особенно заметно увеличилось потребление крепких напитков.

Это привело к увеличению смертности от всех видов алкогольных заболеваний, но количество калифорнийцев, умирающих от алкогольной болезни печени, резко выросло. По предварительным данным Центров контроля и профилактики заболеваний, в период с 2020 по 2022 годы было зарегистрировано 14 209 смертей от алкогольной болезни печени.

Алкогольная болезнь печени является самой распространенной причиной смерти от алкоголя в стране. В Калифорнии смертность от этого заболевания за последние три года была на 25% выше, чем за три года до пандемии. Максимальная смертность составила 13,2 случая на 100 000 жителей в 2021 году, почти вдвое выше, чем двадцать лет назад, подчеркивает издание.

Болезнь обычно развивается после многолетнего злоупотребления алкоголем, хотя иногда может возникать после краткого периода интенсивного употребления. Часто симптомов нет до поздней стадии заболевания, когда могут возникнуть слабость, конфузия и желтуха.

Многие те, кто увеличили свое потребление алкоголя во время пандемии, уже находились на грани развития тяжелой алкогольной болезни печени, заявил Йован Жюльен, постдокторант Медицинской школы Гарварда. Лишний алкоголь ускорил процесс, унося их жизни раньше, чем они умерли бы в противном случае, сказал Жюльен, который вместе с другими учеными провел моделирование, прогнозирующее многие из произошедших тенденций.

Даже до пандемии изменение образа жизни и питания способствовали увеличению смертности от алкогольной болезни печени, несмотря на незначительные изменения в продажах алкоголя, сказал Брайан Ли, гепатолог и специалист по трансплантации печени в Медицинской школе Университета Южной Калифорнии.

Ли и другие исследователи нашли связь между алкогольной болезнью печени и метаболическим синдромом, который часто характеризуется избыточным жиром вокруг талии. Метаболический синдром, часто вызванный неправильным питанием и недостатком физической активности, распространился по всей стране.

“Наличие метаболического синдрома, связанного с ожирением, повышенным кровяным давлением и диабетом, более чем вдвое увеличивает риск развития тяжелой печеночной болезни при одинаковом уровне употребления алкоголя”, – сказал Ли.

Самыми часто умирающими от алкогольной болезни печени в Калифорнии являются люди в возрасте от 55 до 74 лет. Они составляют около четверти взрослого населения штата, но более половины всех смертей от алкогольной болезни печени.

Однако смертность среди 25-44-летних калифорнийцев примерно удвоилась за последнее десятилетие. За последние три года от этого заболевания умерло около 2650 человек в этой возрастной группе, по сравнению с 1270 смертями с 2010 по 2012 год.

“Люди начинают пить на более ранних этапах жизни”, – сказал Ли. “Ожирение начинается в более молодом возрасте”.

Наивысшие показатели смертности от алкогольной болезни печени наблюдаются в сельских районах Восточной и Северной Калифорнии, свидетельствуют специалисты.