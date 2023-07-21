“Раса имеет значение”: сторонники позитивной дискриминации о следующих шагах в связи с решением Верховного суда.

Не еженедельном пресс-брифинге 7 июля EMS предложила истцам, выступавшим в защиту позитивных действий (или позитивной дискриминации, т.е. санкционированные, одобренные правительством и добровольные частные программы, уделяющие особое внимание исторически исключенным группам, особенно расовым меньшинствам или женщинам. Программы, как правило, были сосредоточены на доступе к образованию и занятости) в Верховном суде, подумать над постановлением суда и его более широким влиянием. Они также обсудили возможные следующие шаги в юридическом движении за расовую справедливость, включая судебный процесс против приема в Гарвард.

Как известно, в конце июня Верховный суд своим решением отменил 45-летний прецедент, который позволял учитывать расовые особенности при приеме в колледжи. Сторонники позитивных действий, которые говорят, что решение усугубит и без того вопиющее неравенство.

“Как мы видели в решениях этого срока о позитивных действиях и облегчении студенческой задолженности, Верховный суд больше заинтересован в том, чтобы сделать высшее образование доступным в первую очередь для богатых и имеющих хорошие связи,” — заявил член палаты представителей Джуди Чу (штат Калифорния), возглавляет Азиатско-тихоокеанскую американскую группу Конгресса.

Самым непосредственным эффектом будет сокращение числа студентов из числа меньшинств в Университете Северной Каролины и Гарварде, двух университетах, фигурирующих в решении Верховного суда, если обе школы не найдут другие способы диверсифицировать свой студенческий состав.

Джуди Чу призналась, что она «глубоко огорчена» решением Верховного суда.

“Наши общины американцев азиатского происхождения, коренных жителей Гавайев и жителей островов Тихого океана не являются монолитом. Студентам AANHPI из малообеспеченных семей, представителей первого поколения, иммигрантов, беженцев или коренных народов уже систематически отказывают в равных возможностях в сфере образования,” — отметила она, добавив, что в результате принятого решения они столкнутся с еще большими препятствиями для поступления в высшие учебные заведения.

В исках, поданных группой “Студенты за справедливое поступление”, возглавляемой опытным активистом Говардом Блюмом, утверждалось, что политика приема в университеты дискриминирует азиатских абитуриентов. Примечательно, что ни один из студентов не свидетельствовал от имени группы Блюма ни в одном из исков.

Джин Хи Ли, ветеран-адвокат по гражданским правам из Фонда правовой защиты (LDF), назвал это решение “сокрушительным мнением”, которое нанесло удар по многолетним усилиям по продвижению равных возможностей в обществе, где царит огромное неравенство.

“Очень разочаровывает,” — сказал Джон К. Янг, президент и исполнительный директор организации «Азиатско-американское продвижение правосудия» (AAJC), отметив, что, несмотря на заявления истца, большинство (69%) американцев азиатского происхождения поддерживают позитивную дискриминацию.

“Это не конец борьбы,” — сказал он, признав, хотя учет расы при поступлении в колледжи больше не является законным, усилия по обеспечению разнообразия в высшем образовании будут продолжаться. “

Постановление о позитивных действиях продолжает крен суда вправо, поскольку оно последовало за несколькими спорными решениями, в первую очередь отменой дела Роу против Уэйда (отмена права на аборт) в прошлом году и совсем недавно прекращением программы списания долгов по студенческим кредитам президента Байдена и более жесткими ограничениями на полномочия федерального правительства контролировать загрязнение воды.

Верховный суд Алабамы также вынес решение в пользу веб-дизайнера, которая утверждала, что ее вера мешает ей обслуживать ЛГБТК+ клиентов, что, по мнению критиков, может открыть шлюзы для более широкой дискриминации в общественных местах.

“Игнорирование расы не уравняет общество, в котором существует глубокое неравенство,” — сказала директор по стратегии расовой справедливости в группе гражданских прав Latino Justice Франциска Фаджана. “Этот суд игнорирует тот факт, что раса и класс пересекаются.”

Фаджана отметила, что элитные колледжи — это путь к большим возможностям, и теперь их увидит меньше студентов из числа меньшинств. Только 21% латиноамериканцев имеют степень бакалавра по сравнению с 44% их неиспаноязычных коллег. Всего 15,4% коренных американцев закончили колледж в 2021 году по сравнению с 33% по стране.

Чавис Джонс из Комитета юристов по гражданским правам Янга продолжать бороться за возможности получения образования. Он заявил, что Верховный суд постановил, что правила приема в Гарвард нарушают пункт Конституции о равной защите, но это еще не конец истории.

“Это значительно затрудняет принятие законной политики и может еще больше подорвать возможности и справедливость в нашем образовании. Но только если мы позволим,” — сказал Джонс.

Цитируя судью Кетанджи Брауна Джексона, он отметил, что вы можете сделать расу неуместной в законе, но это не делает ее таковой в жизни. Позитивная дискриминация была средством для достижения цели; это не единственный способ увеличить разнообразие и положить конец расовой дискриминации при поступлении в колледжи.

“Вместо того, чтобы поддаваться страху, настало время для смелых действий… сделать то, что высшие учебные заведения всегда делали лучше всего. И это инновации,” — сказал он.

“Колледжи могут продолжать добиваться разнообразия другими законными способами,” — сказал Джонс. По его словам, группы по защите гражданских прав и университеты являются естественными союзниками и что они должны работать вместе, чтобы создать равные возможности в высшем образовании для студентов из числа меньшинств.

Джон убежден, что университеты могут продолжать ставить цели разнообразия при поступлении и могут стремиться к их достижению с помощью допустимых расово-сознательных и расово-нейтральных средств. Например, в решении суда не учитывались такие инициативы, как разнообразие, равенство и инклюзивность.

“Эти программы остаются законными,” — пояснил Джонс, и колледжи не должны препятствовать абитуриентам обсуждать свой опыт и личность. “Это также не мешает колледжам и университетам узнавать о них.”

Несмотря на то, что консервативное большинство в суде продолжает продвигать нарратив о расово-нейтральном обществе, выступающие подчеркивали, что реальность совсем другая.

“Данные как бы опровергают тот факт, что раса не имеет значения,” — сказала Франциска Фаджана. “Неважно, на какой социально-экономический показатель вы смотрите, будь то жилье, занятость или уголовно-правовая система. На самом деле не имеет значения, на каких данных вы фокусируетесь, важна раса. Существуют расовые различия, и до тех пор, пока мы не решим все эти расовые различия, раса будет иметь значение. Раса имеет значение.”

Елена Кузнецова, SlavicSac.com