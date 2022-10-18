В случае победы демократов Байден узаконит право на аборт

В случае победы Демократической партии в Конгрессе США на промежуточных выборах, президент Джо Байден обещает узаконить право американских женщин на аборт.

«Если вам небезразлично право выбора, вы должны голосовать, — сказал г-н Байден на мероприятии, организованном Национальным комитетом Демократической партии в Театре Говарда в Вашингтоне.

Президент назвал «экстремистским» решение республиканцев, желающих ограничить право женщин на аборт. Он указал на закон, внесенный недавно сенатором Линдси Грэмом, республиканцем от Южной Каролины, который устанавливает федеральный запрет на аборты после 15 недель беременности. Г-н Байден напоминает на том, что такая политика никогда не будет проводиться под его руководством.

Таким образом, действующий президент пытается сплотить демократов перед грядущими выборами. Некоторые обозреватели отмечают опасность потери контроля демократами в Палате представителей, а даже, возможно в Сенате.

Напомним, промежуточные выборы состоятся 8-го ноября 2022 г.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США упразднил конституционное право женщин на аборты. После решения Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда округ Лос-Анджелес стал активнее обеспечивать доступ к информации и услугам, связанным с репродуктивным здоровьем и абортами, для всех, независимо от иммиграционного статуса или места жительства. Одновременно, губернатор Калифорнии заявил, что Золотой штат может стать убежищем для тех, кто хочет сделать аборт.